Turizmcilerden Berlin çıkarması

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - TURİZMDE 2018'i 'Avrupa yılı' ilan eden Antalya, dünyanın en önemli fuarlarından ITB Berlin'e, 6 Mart günü 189'ar kişilik 4 özel uçak ve 800'e yakın turizmciyle çıkarma yapıyor. Antalya, ITB Berlin'de 1000 metrekarelik stantta, tüm turizm yönleriyle tanıtılacak.

Dünya turizm sektörünün önemli unsurları arasında gösterilen ITB Berlin Turizm Fuarı, 7- 11 Mart günlerinde düzenlenecek. Hem Antalya'nın hem de Türkiye'nin Rusya ile birlikte en önemli iki pazarından Almanya'dan son 2 yıldır yüzde 50'ye yakın orandaki düşüşün, bu yıl 2015 seviyelerine yükselmesi umut ediliyor. Türkiye'nin en çok turist ağırlayan kenti Antalya, bu yıl erken rezervasyon taleplerine de yansıyan Alman pazarındaki yüzde 50- 70'lere varan orandaki artışın verdiği moralle sektör açısından büyük önem taşıyan ITB Berlin Fuarı'na çıkarma yapıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in yanı sıra sektörün tüm sivil toplum örgütleri temsilcileri bu fuarda olacak.

ÖZEL 4 UÇAK

Antalya'dan ITB Berlin Turizm Fuarı'na katılacaklar için geçen yıllarda 2 olan uçak sayısı, bu yıl 4'e çıkarıldı. Corendon Havayolları'na ait 2, SunExpress Havayolları'na ait 2 olmak üzere toplamda 189'ar kişilik 4 özel uçak kaldırılıyor. Antalya Havalimanı'ndan 6 Mart Salı günü Berlin'e hareket edecek özel uçakların yanı sıra diğer uçuşlarla Berlin'e gidecek turizmciler ile birlikte Antalya'dan 800'e yakın kişinin fuara katılımı bekleniyor.

HEDEF, YENİDEN 3 MİLYON

Almanya'dan 2015 yılında 3 milyon turist ağırlayan kent, 2016'da yüzde 34 düşüşle 1 milyon 975 bin, 2017'de de yüzde 16'lık düşüşle 1 milyon 658 bin turist sayısına gerilemişti. Türk turizm sektörü temsilcilerine göre, yüzde 60 ile 80 arasında, Alman Seyahat Acentaları Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig'in açıklamasına göre ise yüzde 69 oranında artış gösteren erken rezervasyon rakamlarına göre, bu yıl Türkiye'ye en az 4 milyon Alman turist bekleniyor. 4 milyon turistin, 3 milyona yakınını da Antalya hedefliyor.

ANTALYA İÇİN 1000 METREKARE

Fuara 5 kıta ile 180'den fazla ülkeden 109 bini ticari ziyaretçi olmak üzere toplam 160 bin kişinin katılması bekleniyor. Türkiye, 7 milyon euroluk ciro hedeflenen ITB Berlin'e, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde 3 bin 79 metrekarenin üzerinde stantla katılım sağlayacak. Bu yıl Antalya başta olmak üzere İstanbul ve Muğla'nın da aralarında olduğu kentler, bu alan içinde daha etkin ve özel konuma sahip olacak. Antalya'nın tanıtımının yapılacağı stant alanı ise 1000 metrekare olacak.

​Antalya, fuarda Kaş'tan Gazipaşa'ya kadar dünyaca ünlü sahilleri, konsept ve hizmet kalitesiyle otellerinin tanıtımının yanı sıra futboldan golfe, kongreden gastronomiye, Likya yollarından St. Paul antik yollarına, yaylalarından Toroslar'daki doğa alanları ile doğa sporlarına Manavgat, Kurşunlu, Düden gibi şelalelerinden Köprülü Kanyon, Göynük, Düden gibi kanyon ve rafting alanlarına Perge, Aspendos, Patara, Termessos, Kaleiçi gibi onlarca antik kentinden Yörük kültürüne kadar her yönüyle ITB Berlin'de temsil edilecek. Fuarda, Alman pazarı başta olmak üzere Avrupa'nın tüm pazarlarına da tanıtım imkanı bulunuyor.



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