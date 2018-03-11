Turizm sezonu öncesi Akdeniz ve Ege'deki havalimanlarında yolcu artışı yüz güldürdü

Murat ÇAKIR/iSTANBUL, () DEVLET Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak, yaklaşan turizm sezonu öncesi Akdeniz ve Ege'de bulunan havalimanlarında yaşanan yolcu artışını açıkladı. Ocak,Şubat ayındaki artışların yaz sezonu için önemli bir işaret olduğunu belirterek tablonun sevindirici olduğunu vurguladı. Sosyal medya hesabından verileri paylaşan Funda Ocak, bir önceki yıla oranla yaşanan artışı şöyle listeledi:

" Turizm ağırlıklı havalimanlarımızdan gelen veriler, 2018 yılında hareketli bir turizm sezonu yaşanacağına işaret ediyor. Bu sevindirici tabloyu sizinle paylaşmak istiyorum. 2018 yılı Şubat ayı havalimanı İstatistiklerine göre; Şubat ayında Antalya Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11 artışla 493.974, dış hat yolcu trafiği yüzde 18 artışla 180.067, toplamda ise yüzde 12 artışla 674.041 oldu.

2018 Yılı Şubat ayında Antalya Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8 artışla 3.538 oldu. Dış hatlar uçak trafiği yüzde 9 artışla 1.540 olmak üzere toplam uçak trafiği yüzde 8 artışla 5.078’e ulaştı.

2018 Yılı Şubat ayında Antalya Havalimanı Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda yüzde 20 artışla 7.678 ton olarak gerçekleşti.

Akdeniz’in incisinde iki aylık gerçekleşmeler de yüzleri güldürüyor. Şubat Sonu verilerine göre; Antalya Havalimanı’ndan; bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artışla 1.462.065 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 7 artışla 10.640’a, yük trafiği ise yüzde 14 artışla 15.745 tona ulaştı.

2018 yılı Şubat Ayı Havalimanı İstatistiklerine göre; Şubat ayında Gazipaşa Alanya Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12 artışla 28.739’a yükseldi. Dış hat da ise 1.877 yolcuya hizmet verildi. Toplamda yüzde 19 artışla 30.616 yolcuya ulaştı.

2018 Yılı Şubat ayında Gazipaşa Alanya Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27 artışla 253 oldu. Toplam uçak trafiği yüzde 32 artışla 266’a ulaştı. 2018 Yılı Şubat ayında Gazipaşa Alanya Havalimanı Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda yüzde 21 artışla 260 ton olarak gerçekleşti.

Şubat Sonu verilerine göre; Gazipaşa Alanya Havalimanı’ndan; bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artışla 64.380 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 28 artışla 519, yük trafiği ise yüzde 30 artışla 560 tona ulaştı.

2018 yılı Şubat Ayı Havalimanı İstatistiklerine göre; Şubat ayında Dalaman Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26 artışla 60.733, toplamda ise yüzde 24 artışla 61.349 oldu.

2018 Yılı Şubat ayında Dalaman Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79 artışla 912 oldu. Toplam uçak trafiği yüzde 77 artışla 938’e ulaştı. 2018 Yılı Şubat ayında Dalaman Havalimanı Yük trafiği ise toplamda yüzde 19 artışla 459 ton olarak gerçekleşti.

Şubat Sonu verilerine göre; Dalaman Havalimanı’ndan; bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artışla 132.516 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 68 artışla 1.736’ya, yük trafiği ise yüzde 23 artışla 1.025 tona ulaştı.

2018 yılı Şubat Ayı Havalimanı İstatistiklerine göre; Şubat ayında Milas-Bodrum Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18 artışla 95.973’e yükseldi. 2018 Yılı Şubat ayında Milas-Bodrum Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19 artışla 742 oldu. 2018 Yılı Şubat ayında Milas-Bodrum Havalimanı Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda yüzde 16 artışla 596 ton olarak gerçekleşti. Şubat Sonu verilerine göre; Milas-Bodrum Havalimanı’ndan; bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artışla 204.839 yolcu hizmet aldı, yük trafiği ise yüzde 15 artışla 1.335 tona ulaştı "





