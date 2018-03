Turizm sektöründeki değişimin ana faktörü teknoloji

ANKARA, () - KÜRESEL seyahat endüstrisi için ileri teknoloji çözümlerinin önde gelen sağlayıcısı ve işlemcilerinden Amadeus’un Seyahat Kanalları Kıdemli Başkan Yardımcısı Decius Valmorbida "Seyahat sektöründe değişimin hızı artıyor. Gezginler artık daha güçlü ve daha talepkar. Bu değişimin arkasındaki ana faktör teknoloji. Bu sayede yeni işletme yolları, yolcular ve onlara hizmet veren markalar için çok sayıda olasılığın yolunu açıyor" dedi.

Turizm sektöründe değişen taleplerin teknoloji odaklı ve şeffaflığa dayalı olduğunu söyleyen Amadeus’un Seyahat Kanalları Kıdemli Başkan Yardımcısı Decius Valmorbida "Müşteriler artık seçenek, ücretlendirme ve kişiselleştirmede şeffaflık istiyor. Seyahat Kanallarının, müşterilerinin geleceğin gezginlerine bugün ve ilerde rehberlik ve teknoloji sağlamak için her zamankinden daha da fazla bir ortağa ihtiyacı var. Bu sebeple, onlara uygun çözümleri nasıl sağlayabileceğimize ve işlerini büyütmelerine nasıl yardımcı olabileceğimize dair müşterilerimizle görüşüyoruz. Onların, sürekli olarak en iyi Amadeus deneyimini yaşamalarını istiyoruz. Bu da ekiplerimizin müşteri ve iş dünyası hakkında daha derin bir anlayışa varması ve daha iyi, daha hızlı hizmet vermesi anlamına geliyor" dedi.

"SEYAHAT KANALLARI BİRİMİMİZİ BÖLGE ODAKLI DEĞİL MÜŞTERİ ODAKLI OLARAK DEĞİŞTİRDİK"

Önümüzdeki dönemlerinde farklı ve daha fazla müşteri odaklı çalışacaklarına vurgu yapan Valmorbida "Farklı bir şekilde çalışarak, müşterilerimizi daha da işimizin merkezine almayı istiyoruz. Bu sebeple, Seyahat Kanalları bölümümüzün yaklaşımını bölge odaklıdan müşteri odaklı olmaya doğru geliştiriyoruz. Artık Seyahat Kanalları aktivitelerimizi önemli müşteri segmentleri etrafında düzenleme kararı aldık ve perakende satış, online satış, iş seyahati ve şirketler olarak ayırdık. Ayrıca, bu seyahat satıcıları ve şirketleriyle onların lokal pazarlarında beraber çalışıyor olmamız bizim diğerlerinden farklı oluşumuzu da devam ettiriyor. Seyahat Kanalları ekibimiz çeşitli geçmişleri, engin seyahat sektörü tecrübesi ve uzmanlığı olan 5.600 kişiden oluşuyor. Bu ekibin bir parçası olarak, dünyanın dört bir yanında uygun dil, kültür ve pazar uzmanlığıyla kapsamlı bir müşteri hizmeti vererek müşterilerimize her zamankinden çok daha iyi bir hizmet veren kıdemli bir bölge ve lokal oluşumumuz mevcut" diye konuştu.

Daha global, daha yapılandırılmış, inovasyon yapmaya ve pazara göre hızlı bir şekilde çözüm üretebilmeye daha yetkin olacaklarını da belirten Valmorbida, şunları söyledi; "Sunduğumuz bu yenilikler, yeni teknolojileri ve sektör standartlarını benimseyerek Seyahat Kanalları işimizi ve seyahat platformumuzu geliştirmemizde bize hız kazandıracak. Müşterimizin herhangi bir kaynaktan ihtiyaç duyduğu tüm ilgili içeriği bünyemize katmaya, bu içeriği müşterilerimizin daha iyi satış ve ticaret yapabilmesi için her kanaldan ve araçtan dağıtmaya devam edeceğiz. Amacımız, müşterilerimizin yolcular kim olursa, nerede olursa olsun; seyahatlerini nasıl satın almak ya da nasıl deneyimlemek istiyor olurlarsa olsunlar, o yolculara daha iyi hizmet etmesini sağlamak."