İstanbul, 30 Nisan () – Türkiye turizm gelirleri, yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4.6 artarak 4 milyar 629 milyon dolara yükseldi.
Turizm gelirleri ilk çeyrekte yüzde 4.6 artışla 4.63 milyar dolar
İstanbul, 30 Nisan () – Türkiye turizm gelirleri, yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4.6 artarak 4 milyar 629 milyon dolara yükseldi.
30 Nisan 2019 Salı 10:04
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