Turizm geliri 2018 ikinci çeyreğinde yüzde 30.1 arttı

İstanbul, 31 Temmuz () – Türkiye turizm geliri, 2018 ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 30.1 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Turizm İstatistikleri Nisan, Mayıs ve Haziran aylarından oluşan ikinci çeyrek verilerine göre turizm geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30.1 artarak 7 milyar 44 milyar 591 bin dolara yükseldi. Cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç turizm gelirinin yüzde 84.7’si yabancı ziyaretçilerden, yüzde 15.3’ü ise yurt dışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından elde edildi.

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize ettikleri görülürken, bu çeyrekte yapılan harcamaların 5 milyar 463 milyon 809 bin dolarını kişisel harcamalar, 1 milyar 580 milyon 782 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Verilere göre bu çeyrekte yabancıların kişi başı ortalama harcaması 602 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların kişi başı ortalama harcaması ise 885 dolar oldu.

TÜİK’e göre Türkiye’den çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2018 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24.9 artarak 11 milyon 67 bin 987 kişiye ulaştı ve bunların yüzde 89’unu 9 milyon 855 bin 102 kişi ile yabancılar, yüzde 11’ini ise 1 milyon 212 bin 885 kişi ile yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlar oluşturdu.

Verilere göre ayrıca yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden Türkiye vatandaşlarının harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 19 artarak 1 milyar 650 milyon 276 bin dolara yükseldi ve söz konusu giderin 1 milyar 421 milyon 872 bin dolarını kişisel, 228 milyon 404 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4.4 azalarak 2 milyon 194 bin 58 kişi oldu ve yurtdışını ziyaret eden vatandaşların kişi başı ortalama harcaması 752 dolar olarak gerçekleşti.