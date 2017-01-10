Turizm fuarlarında Antalya ayrıcalığı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın her yıl 100'ün üzerinde katılım gösterdiği uluslararası turizm fuarlarında, Antalya'nın ayrı bir marka ve destinasyon olarak tanıtımı yönünde karar alındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü, 2017 yılında Türkiye'nin turizm değerlerinin tanıtımının yapılacağı yurtdışı turizm fuarlarını açıkladı. Bakanlık öncülüğünde, bu yıl 56 ülkede 7'si büyük toplam 112 turizm fuarında Türkiye'nin tanıtımı yapılacak. Kültür ve tanıtma müşavirlikleri ve ataşelikleri aracılığıyla 2017'de katılım yapılacak fuarlarda, Antalya'nın tanıtımı için bu yıl farklı bir yol izlenecek.

BERLİN, MOSKOVA, LONDRA, DUBAİ VE CİDDE

Bu yıl ilk kez denenecek yöntemle şubatta Suudi Arabistan Cidde Travel Tourism Exhibition, 8-12 Mart'ta Almanya Berlin ITB Berlin Fuarı, 14-16 Mart'ta Rusya MITT Moskova, 24-27 Nisan'da BAE Dubai Arabian Travel Market ve 7-9 Kasım'da İngiltere World Travel Market Londra Fuarı'nda Antalya'ya özel ve daha büyük yer verilecek. Antalya bu fuarlarda tek başına bir destinasyon olarak öne çıkartılacak.

BAĞIMSIZ ANTALYA MARKASI

Vali Münir Karaloğlu, Antalya turizminin uluslararası büyük turizm fuarlarında, Gazipaşa'dan Kaş'a kadar tek başına bir destinasyon ve Antalya markası olarak tanıtımının yapılması hakkında bilgi verdi. Bu konuda hem bakanlık hem sektörle görüşmeler yapıldığını belirten Vali Münir Karaloğlu, "Hedefimiz genel Türkiye tanıtımı dışında destinasyon tanıtımına geçelim. Antalya'yı ayrı bir marka, destinasyon, Antalya şemsiyesi altında ayrı bir marka olarak tanıtalım. Buna bakanlık da sektör de sıcak bakıyor" dedi.

Bu seneki bazı fuarlarda Türkiye standı içinde büyük bir bölüm ayırarak Antalya'nın ayrı destinasyon olarak tanıtılacağını anlatan Vali Karaloğlu, “Ancak önümüzdeki seneden itibaren eğer organize olabilinir ve bu işin finansman boyutu da çözülebilirse Berlin, Londra, Moskova, Dubai gibi büyük turizm fuarlarına tamamen bağımsız Antalya markasıyla katılma yönünde kanaat oluştu. İlk uygulamayı da İstanbul EMITT'de yapacağız. Antalya markasının bir standı olacak, oteller, tur operatörleri, acenteler herkes olabilecek. Ama bir şemsiye altında olacak" diye konuştu.

TEK ŞEMSİYE ALTINDA TANITIM

Bundan sonra fuarlarda Antalya'yı Türkiye'den ayırıp, bir destinasyon tanıtımına geçmek istediklerini dile getiren Karaloğlu, "Yine Türkiye tanıtımını bakanlık yapacak, ama biz Gazipaşa'dan Kaş'a kadar büyük bir Antalya markasıyla tanıtmak istiyoruz. Çünkü Antalya Türkiye'de turizmin yaklaşık yüzde 60'ının döndüğü bir destinasyon. Biz destinasyon tanıtımına geçerek diğer bölgelerde oluşan negatif olumsuzluklardan bölgenin daha az etkilenmesini sağlamaya çalışıyoruz. Farklı bir konseptle, bütüncül ve bir destinasyon markası anlayışıyla tanıtım yapmayı hedefliyoruz" dedi.

FUAR TAKVİMİ BELLİ OLDU

Bakanlık Tanıtma Genel Müdürlüğü'nce 2017 yılında katılım gösterilecek fuarlar da belirlendi. Açıklanan fuar takviminde, kamu ve özel sektör işbirliğiyle iştirak edilecek en önemli 7 fuar şöyle: 10-15 Ocak Hollanda- Utrecht Turizm Fuarı. 18-22 Ocak İspanya-Madrid FİTUR Turizm Fuarı. 8-12 Mart Almanya-Berlin ITB Berlin Fuarı. 14-16 Mart Rusya- Moskova MITT Moskova. 2-4 Nisan İtalya-Milano BIT Milano Turizm Fuarı. 24-27 Nisan BAE- Dubai Arabian Travel Market. 7-9 Kasım İngiltere- Londra World Travel Market (WTM) Londra Fuarı.

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