Turist getirenlere verilen destekler aylara göre bölümlendirildi

İstanbul, 13 Mart () - Türkiye'ye turist getiren (A) grubu seyahat acentelerine ve kurvaziyer gemilere sağlanan destek, yılın bölümlerine göre yeniden düzenlendi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararlara göre, karar kapsamındaki havalimanlarına turist getiren (A) grubu seyahat acentelerine, uçuş başına;

- 1 Ocak-28 Şubat arasında 9,000 dolar,

- 1 Mart-31 Mayıs arasında 6,000 dolar,

- 1 Haziran-30 Haziran arasında 3,000 dolar,

- 1 Eylül-30 Eylül arasında 1,500 dolar,

- 1 Ekim-31 Ekim arasında 3,000 dolar,

- 1 Kasım-31 Aralık arasında 9,000 dolar destek sağlanacak.

Almanya, Belçika, Çin, Danimarka, Endonezya, Finlandiya, Fransa, Güney Kore, Hindistan, Hollanda, İngiltere, İsveç, Japonya, Malezya ve Norveç'ten bu kapsamdaki havalimanlarına düzenlenecek seferlerde bu tutarlar, yüzde 20, en az 150 yolcu getiren seferlerde ise yüzde 30 artırılarak uygulanacak.

Bakanlar Kurulu'nun diğer kararına göre, Türkiye'de kurvaziyer hizmeti veren limanlara 1 Ocak

2018-31 Aralık 2019 tarihine kadar 100 ve üzeri yolcu kapasitesine sahip kurvaziyer gemilerle turist getiren seyahat

acentelerine turist başına;

- Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Kasım ve Aralık aylarında 45 dolar,

- Mayıs ve Haziran aylarında 35 dolar,

- Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında 25 dolar destek sağlanacak.

Karar kapsamında, 2019 yılında indi-bindi limanlarına gelen yolcular için destek miktarı yüzde 50 artırılacak.