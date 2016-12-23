Turist, 2017'de Türkiye'ye geri dönüş eğiliminde

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - CORENDON Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, 2016 yılında pazar yüzde 40 gerilemesine rağmen 2017'den umutlu olduklarını belirterek, “Kasım ayı ortası itibariyle 2017 yazı için erken rezervasyonlar yükselişe geçti. Hedefimiz 2016 yılına kıyasla yüzde 20 daha fazla Türkiye tatili satmak" dedi.

Yıldıray Karaer, şirketin üst düzey yöneticileriyle birlikte Grandpark Lara Otel'de yıl sonu değerlendirme toplantısı düzenledi. 2016 yılındaki gelişmelerin yanı sıra 2017'de hedeflerini açıklayan Karaer, turizm sektöründeki küçülmeye rağmen 2017'de daha fazla yatırım yapmaya, Avrupa'da yeni oteller açmaya ve uçak filolarını yeni nesil uçaklarla büyütmeye devam edeceklerini söyledi. Türkiye'de yaşanan olumsuz gelişmeleri Corendon olarak ana pazarları olan Hollanda ve Belçika'da yoğun şekilde hissettiklerini aktaran Karaer, turizm pazarı bu yıl yüzde 40 gerilemesine rağmen 2017 yılından umutlu olduklarını aktardı.

320 BİN TATİL SATMA HEDEFİ

2017 rezervasyonları incelendiğinde turistlerin Türkiye'ye geri dönüş eğiliminde olduğunu vurgulayan Karaer, “Bugün İspanya ve Portekiz son iki senedeki turizm patlamasının etkisiyle fiyatlarını hayli artırdı. Türkiye'de ise düşük fiyat ve yüksek kalitede bir hizmet politikası var. Öte yandan Türkiye'nin müşteri yorumları diğer tüm destinasyonlara göre daha yüksek. Kasım ortası itibariyle 2017 yazı için erken rezervasyonlar yükselişe başladı. Corendon olarak hedefimiz 2017'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 20 daha fazla Türkiye tatili satmak. Şirket olarak 320 bin tatil satmayı planlıyoruz" diye konuştu.

KOLTUK ARZINI ARTIRDI

Yıldıray Karaer, yeni otellerle oda kapasitelerini 2 bin 700'ün üzerine çıkardıklarını belirterek, İbiza'daki Marble Stella Maris ve İspanya'daki Marble Ama Andalucia ile Avrupa'daki büyüme stratejilerine devam ettiklerini söyledi. Hollanda'nın en ünlü binalarının birinde 2018'te açılacak otel kompleksinin projesi devam ettiğini dile getiren Karaer, yılda 2,5 milyon yolcu taşıyan 14 uçaklık filosuna 2017 yılında yeni nesil bir Boeing 737-800 daha katılacağını söyledi. Yıldıray Karaer, 40'tan fazla ülkede 170 havalimanına ulaşan uluslararası turistik havayolu konumuna yükseldiklerini kaydederek, Türkiye turizminin içinde bulunduğu sıkıntılı sezona rağmen gelecek sezon koltuk arzını artıracaklarını vurguladı. Karaer, Almanya'da 2016'da 325 bin olan koltuk arzını 2017 yılı için 430 bine çıkardıklarını aktardı.

REZERVASYONLARDA YÜZDE 6'LIK ARTIŞ

Yıldıray Karaer, 2016 yılı için Türkiye'ye 500 bin civarında, diğer destinasyonlar içinse 250 bin hedefi koyduklarını, ancak Türkiye'de yaşanan olumsuz gelişmeler nedeniyle ülkeye 250 bin, diğer destinasyonlara da 500 bin kişi taşıdıklarını söyledi. 2017 yılı Türkiye için rezervasyonlarda 11 Aralık'tan sonra yüzde 6'lık artış olduğunu belirten Karaer, olumsuz gelişmelere rağmen Türkiye otelleri için değerlendirme puanının 2015 yılında 8.1 iken 2016'da puanın 8.3'e yükseldiğini söyledi.

BÜYÜK TUR OPERATÖRLERİ TÜRKİYE'NİN ARKASINDA

Karaer, yabancı tur operatörlerinin de Türkiye'deki olumsuz gelişmelerin bir an önce son bulmasını istediklerini anlattı. Karaer, “Büyük yabancı tur operatörleri Türkiye'nin turizmde gerilemesini istemiyor. Hatta büyük firmalar üst düzey toplantılarını Antalya'da gerçekleştirerek mesajlar vermeye çalışıyor" dedi. 2016 yılındaki olumsuz gelişmelerin turizmde yeni işlerin tetikleyicisi olacağını kaydeden Karaer, turizmcilerin yurtdışına da yatırımları olacağını söyledi. Türk girişimcisinin bu olaylar neticesinde başka alanlarda büyüyeceğini belirten Karaer, Türkiye, Mısır ve Tunus gibi ülkelerdeki gelişmelerin İspanya ve Yunanistan'a yaradığını vurguladı.

KAZAKİSTAN VE İRAN

Yıldıray Karaer, SKY hava yollarının operasyonlarını durdurmasıyla Kazakistan'ın 'Siz benim yolcularımı mağdur ettiniz' bahanesiyle Türk bayraklı charter uçak seferlerine izin vermemesinin henüz çözülemediğini belirtti. Karaer, devlet yetkililerinin bu konuyu çözmesini beklediklerini söyledi. İran pazarına da dikkati çeken Karaer, 18 Mart Nevruz tatiliyle birlikte İran'dan birçok turistin Türkiye'yi tercih edeceğini belirtti. Karaer, İran'a götürüp getirdikleri her yolcu başına ödenen 50 dolar konusunun çözümü için de yetkililerden destek istedi.

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