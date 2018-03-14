Turhal'da muhtarlardan şeker fabrikasının özelleştirilmesine tepki

İbrahim UĞUR/TURHAL (Tokat), () -TOKAT’ın Turhal ilçesinde muhtarlar, şeker fabrikasının özelleştirilmesi kararına tepki gösterdi.

Turhal’da mahalle ve köy muhtarlarından oluşan yaklaşık 100 kişi, Turhal Şeker Fabrikası önünde toplanarak,özelleştirme kararına karşı basın açıklaması yaptı. 'Milli değerlerimize sahip çıkalım' yazılı dövizler taşıyan muhtarlar adına Turhal Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş konuştu. Farikanın özelleştirilmesine karşı olduklarını belirten Ateş, ''Halkımız ve çiftçimiz ile birlikte yaptığımız istişare toplantılarında köylümüzün, çiftçilerimizin ve halkımızın talep ve isteklerini basın aracılığıyla değerli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sesimizi duyurmak adına buradayız. Turhal Şeker Fabrikamız bölgemizin can damarıdır. Fabrikamızın, satılmasını veya özelleştirilmesi istemiyoruz. Bölgemizde fabrikamıza bağlı 3 il, 12 ilçe, 310 köyde 15 bin çiftçi pancar ekimi yapıyor. Bundan dolayı geçimini doğrudan ve dolaylı olarak şeker pancarı tarımı ile sağlayan, hayvancılık, nakliyecilik gibi sektörler ile sürdüren binlerce insanımız var. Bu nedenle fabrikamız aş, iş ve ekmek kapısıdır. Bizler vatanımızı seviyoruz. Vatanını seven herkesi onurlu ve haklı mücadelemize davet ediyoruz. Turhal Şeker Fabrikası yöremizin ve ülkemizin milli meselesidir. Ona sahip çıkalım'' dedi.



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