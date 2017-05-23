Turfanda kirazın kilosu 15'ten 6 liraya düştü

ANTALYA'nın Gazipaşa İlçesi'nde kilosu 15 liraya satılan turfanda kirazın fiyatı 6 liraya kadar geriledi. İlçenin yüksek kesimlerinde yetiştirilen kiraz, bölgenin önemli geçim kaynaklarından biri oldu.

Gazipaşa'da 2 bin 500 dekar alanda kiraz üretimi yapılıyor ve yılda yaklaşık 1600 ton rekolte elde ediliyor. Kiraz 500-600 rakımlardaki Doğanca, Çile, Gökçesaray, Sugözü mahallelerinde üretiliyor. Kiraz ağacının yaşına göre 1 ile 300 kilo arasında değişen oranda ürün elde ediliyor. Bu yıl turfanda kiraz 15 liradan alıcı bulurken, fiyatlar 6 liraya kadar geriledi.



'20 GÜN ÖNCE HASADA BAŞLADIK'



Emekli öğretmen ve CHP eski milletvekili Osman Özcan, "Benim 30 dekar kirazım var. İlk kirazı burada 1978 yılında dikmeye başladık. Bursa, Afyonkarahisar Sultandağı'ndan getirdik. Köylünün dikim yapmasıyla bölgede kiraz gelişti, geçim sahasına döndü. Köylünün geçimi yüzde 80 kiraza bağlı. Bu bölgede kiraz yetişiyor. 20 gün önce hasada başladık, 15 liradan başladık şimdi ise 6 liradan alıcı var, alıcılar ise 4-5 ihracatçı. Antalya'dan gelip peşin parayla alarak Rusya, Irak ve Almanya'ya satıyorlar" dedi.



'İYİ VE KALİTELİ KİRAZ YETİŞTİRİLİYOR'



Ürünün her gün toplandığını ancak köyde nüfus azaldığı için işçi sorunu yaşadıklarını aktaran Osman Özcan, "Biz de bu sorunu çevre ilçelerden çözmeye çalışıyoruz. Yevmiyeler 60 lira. Türkiye'de ilk kirazın çıktığı bölgelerden biri burası. Gazipaşa'da iyi kiraz yetiştirilen bölgeler Doğanca, Çile, Gökçesaray" diye konuştu.



'KÖYLÜ İÇİN KAZANÇ KAPISI OLDU'



Hobi olarak kurduğu bahçede kiraz yetiştiren öğretmen Mustafa Gazioğlu da şöyle dedi:

"Bölgede kiraz hasadı zamanına girdik, 15 gün önce toplamaya başladık. Hepsi aynı cins olmadığı için bir kısım erkenci cins kirazlar topladık. Erkenci cins kirazın çok tadı olmasa da piyasada en makbulü. İyi gelir getiren bu cins kiraz ilk 15 liradan alıcı buluyor, daha sonra daha kaliteli, lezzetli kirazlar yetişiyor ama fiyatlarda düşüşler yaşanıyor. Çevre mahallelerde güzel, kaliteli kiraz yetiştiriliyor. Herkesin bir bahçesi var. Bu işten gelir de elde ediliyor. Kazanç kapısı oldu köylü için. Bazıları ise hobi olarak bahçe yapıyor. Benim de hobi olarak kurduğum küçük bir bahçem var. Hafta sonları gelip ilgileniyorum. Hem üretici hem de çalışan işçi kazanıyor."

