Tura Turizm yeni stratejisi ile cirosunu 6'ya katladı

İSTANBUL, () - 52 yıldır Türkiye'nin en güvenilir tur operatörü olan Tura Turizm'in Perakende İcra Kurulu Üyesi ve ABC Turizm'in Yönetim Kurulu Başkanı Ayşin Arca çeyrek asırlık meslek hayatında edindiği tecrübeler ışığında yepyeni bir iş modeli geliştirdi. Bu modeli Tura Turizm desteği ile ilk kez hayata geçiren Arca, şirket cirosunu 4 yılda 25 milyon TL'den 150 milyon TL'ye çıkarmayı başardı.

2011 - 2014 yılları arasında profesyonel kariyerini Tura Turizm'de yürüten Ayşin Arca turizm firmalarının uzun yıllar canlılığını koruyabilmesi için geliştirdiği sistem doğrultusunda ABC Turizm'i kurdu. ABC Turizm özellikle köklü turizm firmalarını şirketlere bölerek daha profesyonel ekipler ile yönetiyor. Bu sistemi ilk olarak Tura Turizm ile hayata geçiren Ayşin Arca turizm sektöründe edindiği bilgi birikimi doğrultusunda attığı doğru adımlar ile şirket cirosunu 4 yılda 6 kat artırdı.

Turizm alanında faaliyet gösteren firmaların uzun süre ayakta kalabilmesi için şirketler halinde bölünmesi gerektiğini savunan Arca, "Tura Turizm bize çok güvendi. Profesyonel kariyerim süresince sektörü incelediğimde olması gerekenin bu olduğunu ve turizm şirketlerinin birden fazla alanda faaliyet gösterdikleri zaman uzun vadeli yaşamaları için şirketler halinde bölünmeleri gerektiği tezini savunuyordum. Tura Turizm bunu gerçekleştirme fırsatı verdi. Ayrıca Tura Turizm, Türkiye içinde ve dışında yapacağı bütün seyahatlerde haklarını bize teslim etti" şeklinde konuştu.

KÜLTÜR ALIŞVERİŞİ YAPIYORUZ

Hedef kitleyi çok iyi analiz ettiklerini ve turları bunlara göre yeniden düzenlediklerin belirten Ayşin Arca firmayı bir adım öne taşıyan en büyük farkın deneyim yaşatmaları olduğunu belirtti. Arca, "Biz gittiğimiz yerlerin fotoğraflarını çekmeye gitmiyoruz. Biz oradaki yaşamlara dokunmaya gidiyoruz. İnteraktif turlar yapıyoruz, hayatın içine giriyoruz. Hindistan Nepal'de bir ailenin evinde yemek yiyoruz. Amalfi'de zeytin toplattırıyoruz. Vietnam Kamboçya'da, pirinç toplayan kadınlarla beraber çalışıyoruz. Deneyim yaşattırıyoruz. Bunları da erişilmez fiyatlarla değil, Türk Lirası cinsinden sunuyoruz. Bu deneyimler tanışma ağırlıklı olduğu için biz sadece onları tanımıyoruz. Onların da bizi tanımasını sağlıyoruz. Bir anlamda kültür alışverişi yapıyoruz" dedi.

TÜRK MİSAFİRPERVERLİĞİNİ MİAMİ'YE TAŞIDI

Türk usulü iş yapış modelinin aslında dünyada aranılan ve istenilen bir model olduğunu, son zamanlarda hızla büyüyen Asya ülkelerinin de aynı iş anlayışı ile ilerlediklerini ifade eden Arca, Türk usulü hizmeti Amerika'ya taşıdı. 2017 yılında Miami'de ABC Holidays firmasını kuran Arca, Asya ve Avrupa'dan Amerika'ya gelecek olan turistlere Amerika'da var olandan daha dinamik bir hizmet anlayışı sunmayı planlıyor. Arca açtığı bu ofisle aynı zamanda Türkiye'ye getirmek için anlaşmak istediği tur operatörlerinin Amerika içindeki operasyonlarını da yönetiyor. Bu sayede Türklere de Amerika turlarını daha erişilebilir fiyatlara sunabiliyor. 'Bilet fiyatına tatil' sloganıyla ABD ile yaşanan vize problemine rağmen 2017'de 3 bin 500 vatandaşı Amerika ile buluşturduklarının altını çizen Arca bu seneki hedefimiz 5 bin Türk şeklinde konuştu. ABC Holidays'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Ayşin Arca önümüzdeki 5 yıl içinde Güney Amerika, Hong Kong ve Arjantin'de de ofis açmayı planlıyor.

ÜLKEMİZDEN VAZGEÇMEDİK

Son dönemlerde yaratılan algılardan dolayı Türkiye'ye gelmekte tereddüt gösteren kurumsal firmalara ABD'de hizmet vermek için yola çıktıklarını söyleyen Arca, "Bu demek değildir ki ülkemizden vazgeçtik. Aksine ülkemizden vazgeçen kurumsal ortaklarımızla bağımızı koparmamak adına ve devamlı kendimizi hatırlatmak için böyle bir yöntem bulduk. Yabancı misafirlerimiz buraya gelmiyorlar; biz onların gittikleri yerlerde bulunarak bağımızı koparmamaya çalışıyoruz. Sürekli Türkiye'yi sıcak tutmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin birçok ülke ile kıyaslandığında hizmet anlayışı konusunda kültürel birikimlerinden gelen büyük bir başarısı var. Bu, dünyada itibarlı ve takdir gören bir başarıdır. Biz bu hizmet anlayışını ihraç ettik. Böyle bir ihtiyaç varmış ki büyük bir patlama yaşadık. Türkiye'ye gelmekten geçici olarak vazgeçen firmalara Amerika'da hizmet vermeye başladık. Dünyanın en büyük global brokerlarının bir tanesinin resmi ABD tedarikçisi olduk. Bir Türk olarak son 50 yılın en sancılı turizm döneminde yılmadık. Hem Türkiye'de hem de başka ülkelerde bu mücadeleyi vermemizin karşılığını aldık diye düşünüyorum" dedi.

BÜTÇE AÇIĞININ YÜZDE 34'Ü TURİZMLE KAPATILACAK

Türkiye'nin zaman zaman çalkantılı dönemlerden geçse de turizmin her daim canlılığını koruduğuna ve ekonominin önemli bir yapıtaşı olduğuna dikkat çeken Arca, "Geçen yıl 32 milyon 410 bin 34 turist ülkemizi ziyaret etti. Kişi başı ortalama 681 dolar harcama yaptılar. Toplamda 26 milyar 283 milyon 656 bin dolar turizm geliri elde edildi. Bu gelir de 76 milyon 736 bin 291 dolar olan dış ticaret açığının yüzde 34.25'ini kapatabilecek güçtedir" dedi.

Türkiye'deki tur operatörlerinin birçoğunun profesyonelleşmesi gerektiğinin altını çizen Arca, "Aynı iş modelini uygulamamızı isteyen turizm acentaları mevcut. Ancak biz seçici davranmaya çalışıyoruz. Amacımız Türk turizmini yukarıya taşıyarak ekonomiye olan katkısını büyütmek" şeklinde konuştu.

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