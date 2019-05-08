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Tüpraş yeni yatırımlarla kapasitesini 30 milyon tona yükseltti

İstanbul, 8 Mayıs () - Tüpraş, 2017 yılından itibaren gerçekleştirilen modernizasyon ve darboğaz giderme yatırımlarıyla, toplam üretim kapasitesini yüzde 6.76 artışla 28.1 milyon tondan 30 milyon tona yükseltti. Tüpraş'tan yapılan açıklamaya...

Tüpraş yeni yatırımlarla kapasitesini 30 milyon tona yükseltti

İstanbul, 8 Mayıs () - Tüpraş, 2017 yılından itibaren gerçekleştirilen modernizasyon ve darboğaz giderme yatırımlarıyla, toplam üretim kapasitesini yüzde 6.76 artışla 28.1 milyon tondan 30 milyon tona yükseltti.
Tüpraş'tan yapılan açıklamaya göre, şirketin 2018 yılındaki 199 milyon dolar ile birlikte, özelleştirme sonrasındaki yatırım tutarı, 6 milyar doları rafinaj alanında olmak üzere, toplam 6.5 milyar dolara ulaştı.
Modernizasyon çalışmaları kapsamında;
- İzmir Rafinerisi ham petrol işleme kapasitesi 11 milyon tondan 11.9 milyon tona,
- İzmit Rafinerisi ham petrol işleme kapasitesi 11 milyon tondan 11.3 milyon tona,
- Kırıkkale Rafinerisi ham petrol işleme kapasitesi 5 milyon tondan 5.4 milyon tona,
- Batman Rafinerisi yıllık ham petrol işleme kapasitesi ise 1.1 milyon tondan 1.4 milyon tona ulaştı.
Sürdürülebilir büyüme için iş sağlığı ve güvenliğinin vazgeçilmez olduğuna dikkat çeken Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, kapasite artışlarıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Tüpraş olarak Türkiye’de sanayileşmenin öncüsü konumumuzla, güçlü ve dinamik yapımızla ve modernizasyon yatırımlarımızla sürekli gelişimimizi sürdürüyoruz.
"Enerji verimliliğimiz, üretim kapasitemiz ve kârlılığımızı artırmaya yönelik stratejilerimiz doğrultusunda yatırımlar gerçekleştirerek, hissedarlarımız, iş ortaklarımız ve ülkemiz için katma değer oluşturmaya devam ediyoruz.
"Emniyetli çalışma ortamı ise vazgeçilmez önceliğimizi oluşturuyor. Tüm iş süreçlerimizde, 'geleceğim emniyetim' bakış açısıyla emniyet gösterge ve standartlarımızı da üst seviyelere taşımayı sürdürüyoruz." (Fotoğraflı)

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