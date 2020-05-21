Türkiye’nin lider sanayi kuruluşu Tüpraş, 2020 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Yılın ilk çeyreğinde toplam 6,0 milyon ton üretim ve 6,2 milyon ton satış yapan Tüpraş’ın bu dönemdeki yatırım tutarı ise 320 milyon TL oldu.

Petrol ürünleri talebi, küresel ekonomideki yavaşlama ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle yıla zayıf bir başlangıç yaptı. Dünyayı etkisi altına alan Koronavirus (Covid-19) salgınını önlemeye yönelik karantina tedbirlerinin hayata geçirilmesinin ardından ise daha önce hiç görülmemiş bir talep daralması yaşanmaya başladı.

Küresel havacılık faaliyetleri, uluslararası ve bölgesel uçuşların iptalleriyle büyük ölçüde durma noktasına gelince en büyük olumsuz etki jet yakıtı talebinde yaşandı. Dünya nüfusunun yarısından fazlasını kapsayan gönüllü ve zorunlu sokağa çıkma yasakları nedeniyle karayolu yakıtlarına olan talep de bu zayıflamadan payını aldı ve düşen talebin etkisiyle ürün marjları baskılandı.

Talep Şoku Üstüne Arz Tarafında Yaşanan Anlaşmazlık İle Petrol Fiyatlarında Tarihi Düşüş

Yıla 66 $/v seviyelerinde başlayan Brent petrol fiyatı, talep tarafında yaşanan gelişmeler ışığında yaklaşık %21 azalarak mart ayı başlangıcı itibarıyla 52 $/v seviyelerine indi. Petrol fiyatlarını desteklemek amacıyla OPEC’in 5 Mart’ta gerçekleştirdiği toplantıda üretim kısıtlamalarının devam etmesine dair sonuç alınamayınca, tarihte ilk kez eş zamanlı arz ve talep krizi yaşandı ve Brent fiyatı mart sonu itibarıyla yaklaşık 18 $/v seviyelerine kadar geriledi.

Petrol Fiyatlarında Keskin Düşüş ile Büyük Stok Zararı Kaydedildi

Tüpraş 2020 yılının ilk çeyreğinde %84,6’lık kapasite kullanımıyla 6,0 milyon ton üretim yaparken, 4,6 milyon tonu yurt içinde olmak üzere, toplam 6,2 milyon ton ürün satışı gerçekleştirdi. Tüpraş’ın 2020 yılı ilk çeyrek cirosu %18 azalarak 16,9 milyar TL oldu.

Tüpraş, düşük rafineri karlılığı ortamına ilave olarak petrol fiyatındaki gerileme neticesinde görülen stok zararının da etkisiyle, 2020’nin ilk çeyreğinde 2.265 milyon TL net zarar kaydetti.

Tüpraş, yürüttüğü güçlü ve disiplinli finansman politikalarıyla içinde bulunduğumuz dalgalı dönemde güçlü bilançosunu korudu. Güçlü bilançonun devamlılığını hedefleyen etkin finansman yönetimi önümüzdeki dönemde de Tüpraş’ın operasyonlarını destekleyecek şekilde esas olmaya devam edecek.

Tüpraş, Emniyetli İşletme Anlayışı ile Türkiye’nin Akaryakıt İhtiyacı Karşılamaya Devam Ediyor

Emniyetli üretim önceliğiyle hareket eden Tüpraş; salgının ilk günlerinden bu yana, Dünya Sağlık Örgütü ve T.C. Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm yetkili mercilerin güncel öneri ve direktifleri doğrultusunda gerekli önlemleri almış ve Türkiye’nin akaryakıt ihtiyacını karşılama görevini, hiçbir aksaklığa izin vermeden başarıyla yerine getirmiştir.

Türkiye’nin enerji ihtiyacının karşılanması konusunda stratejik öneminin bilincinde olan Şirket, 2020 yılının ilk çeyreğinde de modernizasyon ve enerji verimliliği konularında projelerini sürdürerek, toplam 320 milyon TL yatırım harcaması gerçekleştirmiştir.

Tüpraş, güçlü insan kaynağı ve küresel rekabet gücü ile hissedarları, iş ortakları ve Ülkemiz için katma değer oluşturmaya devam edecektir