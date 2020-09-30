Tümsiad: Faizsiz finans sistemi ekonomideki yükü kaldırır

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ülke ekonomisinin 3 yıllık rotasını belirleyen Yeni Ekonomi Programını açıkladı. Büyüme hedefleri ve istihdam ile ilgili çarpıcı açıklamaların yapıldığı programla ilgili TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan değerlendirmelerde bulundu. Türkiye ekonomisinden 3. çeyrekten itibaren pozitif yönde toparlanma sinyalleri alındığını belirten Doğan, ‘’Yeni Ekonomi Programı kapsamında belirlenen hedeflerin, mevcut ekonomik şartları yansıtan gerçekçi bir zemine oturduğunu görmekteyiz’’ dedi.

Dünya ekonomisine Kovid-19 salgını damgasını vururken, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin önümüzdeki 3 yıllık Yeni Ekonomi Programını açıkladı. Toplantıda, büyüme beklentilerinden istihdama, turizmden ihracata, yerli üretime destekten esnek çalışma mevzuatına kadar pek çok konuda önemli açıklamalar yapıldı. Yeni Ekonomi Programını değerlendiren TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan, Kovid-19 salgınının tüm sektörlere, dolayısıyla dünya ekonomisine büyük zarar verdiğinin altını çizdi. Doğan, ‘’ Bütün dünyayı olumsuz etkileyen salgının olumsuz etkilerini karşı, devletimizin etkin müdahalesi oluşabilecek daha büyük zararları engelliyor. Ekonomik açıdan değerlendirdiğimizde, salgının ilk görüldüğü tarihten itibaren bütün paydaşların dinamik katılımı ile uygulamaya geçilen tedbirler sonuçlarını gösterdi ve ekonomimiz 3. çeyrekten itibaren pozitif yönlü toparlanma sinyalleri vermeye başlandı. Buna istinaden; Yeni Ekonomi Programı kapsamında belirlenen hedefler, mevcut ekonomik şartları yansıtan gerçekçi bir zemine oturduğunu görüyoruz’’ dedi.

YERLİLEŞME MODELİ VE DİJİTALLEŞME

2021 yılında yüzde 5,8, 2022 ve 2023 yıllarında yüzde 5 olarak belirlenen büyüme hedeflerini makul olarak değerlendiren Doğan sözlerini şöyle sürdürdü: ‘’İş dünyasının performansı ile hedeflenen büyüme rakamlarının daha yukarılarda gerçekleşeceğini ümit ediyoruz. Bu büyüme trendini sürdürülebilir kılacak şekilde hayata geçirilmesi planlanan yapısal dönüşüm adımları büyük önem taşıyor. Ekonomimizin katma değerli ürünlere yönelik dönüşümü, sağlık ve savunma alanlarında başlayan ve yatırım ortamında oluşacak normalleşme ile bütün sektörlere yayılacak yerlileşme modeli büyük önem arz ediyor. Süreçle bağlantılı olarak dijitalleşme yönünde atılacak adımları da önemsediğimizin altını çizmek istiyorum. Özellikle TÜMSİAD olarak dijitalleşme alanında çalışmalar yürüterek KOBİ’lerin Yeni Ekonomik Sisteme uyumunu sağlamaya çalışmaktayız.’’

‘’FAİZSİZ FİNANS SİSTEMİ EKONOMİDEKİ YÜKÜ KALDIRIR’’

Doğan, yerlileştirilmiş üretim modeli ile katma değerli ürünlerin ihracatına odaklanıldığında sürdürülebilir pozitif büyüme, yatırım ve istihdam hedeflerinin yakalanacağını söyledi. Doğan, TÜMSİAD olarak toplantıda açıklanan finansal istikrarın sağlanması için geliştirilen stratejiler içerisinde katılım finans sektörünün güçlendirilmesi ve Türk Lirası bazlı finansal enstrümanların yaygınlaştırılması konusuna büyük önem verdiklerini vurguladı. Doğan, ‘’Faizsiz finans, her platformda vurguladığımız bir konu. Ülkemizin ve ekonomimizin üzerindeki yükün kaldırılmasına ve önünün açılmasına bu sistemin büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Ayrıca Sayın Bakanımızın da belirttiği üzere, turizm ve ulaşım sektörleri başta olmak üzere genel manada hizmet sektörünün toparlanarak tekrar ekonomimiz için değer üreten seviyeye gelmesi gerekmektedir. Bunun için belirlenecek stratejiler ve alınacak tedbirler büyük önem arz etmektedir. İş dünyamız ve ekonomimizin bütün paydaşlarının Yeni Ekonomi Programı’nda belirlenen hedeflere odaklanarak birlik ve beraberlik içerisinde çalışması temennisiyle, Program’ın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum’’ diye konuştu.