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Tüm sektörel güven endeksleri Temmuz’da yükseldi

İstanbul, 25 Temmuz () – Temmuz’da tüm sektörel güven endeksleri yükseldi, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0.7 artışla 91.9 düzeyine, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3.1 artışla 97.3 düzeyine, inşaat sektörü güven...

Tüm sektörel güven endeksleri Temmuz’da yükseldi

İstanbul, 25 Temmuz () – Temmuz’da tüm sektörel güven endeksleri yükseldi, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0.7 artışla 91.9 düzeyine, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3.1 artışla 97.3 düzeyine, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2.4 artışla 77.1 düzeyine yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre;
"Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Haziran ayında 91.2 iken, Temmuz ayında yüzde 0.7 artarak 91.9 değerine yükseldi.
"Hizmet sektörü güven endeksindeki bu artış; son üç aylık dönemde iş durumunun iyileştiğini ve hizmetlere olan talebin arttığını değerlendiren girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı.
"Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talebin artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısı ise azaldı.
"Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu ve hizmetlere olan talep endeksleri sırasıyla yüzde 2.5 ve yüzde 1.9 artarken, hizmetlere olan talep beklentisi endeksi yüzde 1.8 azaldı.
"Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Temmuz ayında yüzde 3.1 artarak 97.3 değerine yükseldi.
"Perakende ticaret sektörü güven endeksindeki bu yükseliş; son üç aylık dönemde iş hacmi-satışların arttığını, mevcut mal stok seviyesinin mevsim normallerinin altında olduğunu değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışların artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı.
"Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar, mevcut mal stok seviyesi ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 3.8, yüzde 3.4 ve yüzde 2.1 arttı.
"Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 75.3 iken, Temmuz ayında yüzde 2.4 artarak 77.1 değerine yükseldi.
"İnşaat sektörü güven endeksindeki bu artış; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyini mevsim normalinin üzerinde değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısında artış bekleyen girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı.
"İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 2.7 ve yüzde 2.3 arttı."

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