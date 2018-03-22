Tüm sektörel güven endeksleri Mart’ta geriledi

İstanbul, 22 Mart () – Sektörel güven, Mart ayında hizmetler, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinin tümünde birden geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre;
- hizmet sektörü güven endeksi Şubat ayındaki 100.7'den, Mart ayında yüzde 1.6 azalarak 99.1 değerine,
- perakende ticaret sektörü güven endeksi Mart ayında yüzde 1.9 azalarak 102.6 değerine,
- inşaat sektörü güven endeksi bir önceki aydaki 83.8'den, Mart ayında yüzde 5.9 azalarak 78.9 değerine düştü.
Sektörel güven endeksleri 0-200 aralığında değer alabiliyor; endeksin 100’den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100’den küçük olması ise kötümserliğini gösteriyor.