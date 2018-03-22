Tüm sektörel güven endeksleri Mart’ta geriledi (2)

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İstanbul, 22 Mart () – Sektörel güven, Mart ayında hizmetler, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinin tümünde birden geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre;

- hizmet sektörü güven endeksi Şubat ayındaki 100.7'den, Mart ayında yüzde 1.6 azalarak 99.1 değerine,

- perakende ticaret sektörü güven endeksi Mart ayında yüzde 1.9 azalarak 102.6 değerine,

- inşaat sektörü güven endeksi bir önceki aydaki 83.8'den, Mart ayında yüzde 5.9 azalarak 78.9 değerine düştü.

Sektörel güven endeksleri 0-200 aralığında değer alabiliyor; endeksin 100’den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100’den küçük olması ise kötümserliğini gösteriyor.

TÜİK verilerine göre:

- Hizmet sektörü güven endeksindeki yüzde 1.9’luk azalışın; son üç aylık dönemde “iş durumunun” iyileştiğini ve “hizmetlere olan talebin” arttığını değerlendiren girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı ve gelecek üç aylık dönemde “hizmetlere olan talebin” artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısı ise arttı.

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu ve hizmetlere olan talep endeksleri sırasıyla yüzde 2.1 ve yüzde 2.6 azalırken, hizmetlere olan talep beklentisi endeksi yüzde 0.1 arttı.

- İnşaat sektörü güven endeksindeki yüzde 5.9’luk azalış; “alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyini” mevsim normalinin üzerinde değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde “toplam çalışan sayısında” artış bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi yüzde 2.1, toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi yüzde 8.6 azaldı.

- Perakende ticaret sektörü güven endeksindeki yüzde 1.9’luk azalış da, gelecek üç aylık dönemde “iş hacmi-satışların” artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar ve mevcut mal stok seviyesi endeksleri sırasıyla yüzde 6.2 ve yüzde 1.1 azalırken, iş hacmi-satışlar beklentisi endeksi yüzde 1.3 arttı. (Grafik)