Tüm sanayi ürünleri üretiminde kapasite kullanımı azaldı

İstanbul, 25 Ocak () - Ekonomideki duraksamaya bağlı olarak, imalat sanayinin altındaki tüm mal gruplarının üretiminde kapasite kullanım oranı azaldı.

Merkez Bankası'nın verilerine göre, imalat sanayinde kapasite kullanım oranı Ocak ayında, bir önceki aya göre 1.0 puan azalarak, yüzde 76.5'ten yüzde 75.5 düzeyine geriledi.

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 1 puan azalarak yüzde 74.3 seviyesinde gerçekleşti.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, tüm mal gruplarında azalış gözlenmektedir" denildi.

(Grafik)