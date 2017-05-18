Tüketicide güven artıyor, tasarruf etme olasılığı azalıyor

İstanbul, 18 Mayıs () - Tüketici güven endeksi Mayıs'ta bir önceki aya göre yüzde 2.1 artışla 72.8'e yükselirken, tasarruf etme olasılıklarında gerileme sürüyor.

Merkez Bankası ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işbirliği ile hazırlanan endeksin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100'den küçük olması ise tüketici güveninde kötümser

durum olduğunu gösteriyor.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 92 oldu

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 1.4 artarak Mayıs ayında 92 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 100.6 değerine yükseldi

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi Nisan ayında 96.2 düzeyindeyken, Mayıs ayında yüzde 4.5 artarak 100.6 değerine yükseldi. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin sayısının bir önceki aya göre arttığını gösteriyor.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi 75.3 oldu

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 3 artarak Mayıs ayında 75.3 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında artış bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.

Tasarruf etme olasılığı azaldı

Tasarruf etme olasılığı endeksi yüzde 6.9 azaldı. Nisan ayında 25.1 olan endeks, Mayıs ayında 23.3 değerine düştü. Bu düşüş, tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme olasılıklarının bir önceki aya göre azaldığını gösteriyor. (Grafik - Tablo)