Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dolar, 3.40’ı geçti
Dolar, 3.40’ı geçti
Temel Karamollaoğlu: İslam birliği kurulacaktır
İstanbul'un Fethi İzmit'te kutlandı
Tur midibüsü faciası: 24 ölü
Tur midibüsünün şoförü öldü, eşi...
Seydikemer'e şehit ateşi düştü
Şehit eşi, eşı haberi Samsun'da...

Tüketicide güven artıyor, tasarruf etme olasılığı azalıyor

İstanbul, 18 Mayıs () - Tüketici güven endeksi Mayıs'ta bir önceki aya göre yüzde 2.1 artışla 72.8'e yükselirken, tasarruf etme olasılıklarında gerileme sürüyor. Merkez Bankası ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işbirliği ile hazırlanan...

Tüketicide güven artıyor, tasarruf etme olasılığı azalıyor

İstanbul, 18 Mayıs () - Tüketici güven endeksi Mayıs'ta bir önceki aya göre yüzde 2.1 artışla 72.8'e yükselirken, tasarruf etme olasılıklarında gerileme sürüyor.
Merkez Bankası ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işbirliği ile hazırlanan endeksin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100'den küçük olması ise tüketici güveninde kötümser
durum olduğunu gösteriyor.
Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 92 oldu
Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 1.4 artarak Mayıs ayında 92 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.
Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 100.6 değerine yükseldi
Genel ekonomik durum beklentisi endeksi Nisan ayında 96.2 düzeyindeyken, Mayıs ayında yüzde 4.5 artarak 100.6 değerine yükseldi. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin sayısının bir önceki aya göre arttığını gösteriyor.
İşsiz sayısı beklentisi endeksi 75.3 oldu
İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 3 artarak Mayıs ayında 75.3 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında artış bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.
Tasarruf etme olasılığı azaldı
Tasarruf etme olasılığı endeksi yüzde 6.9 azaldı. Nisan ayında 25.1 olan endeks, Mayıs ayında 23.3 değerine düştü. Bu düşüş, tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme olasılıklarının bir önceki aya göre azaldığını gösteriyor. (Grafik - Tablo)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246