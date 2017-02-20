Tüketici güvenindeki erozyon sürüyor

İstanbul, 20 Şubat () - Ekonomik büyümenin önemli öncü göstergeleri arasında sayılan "tüketici güven endeksi"nde gerileme Şubat ayında da sürdü.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1.8 azalışla, Ocak ayındaki 66.9 düzeyinden Şubat'ta 65.7'ye indi.

Seçimlerin ardından politik belirsizliğin azalmasıyla 2015 yılının Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 22.9 artışla Nisan 2014'ten bu yana en yüksek olan 77.15 değerini alan endeks bu tarihten sonra ise ağırlıklı olarak düşüş eğilimine girdi.

100'ün altı "kötümser durumu" gösteriyor

Aylık tüketici eğilim anketi ile tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimleri ölçülüyor.

Anket sonuçlarından hesaplanan ve 0 - 200 aralığında değer alan tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

Hanenin maddi durum beklentisi

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 2.2 azalarak Şubat ayında 85.9 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin oranının düşmesinden kaynaklanıyor.

Genel ekonomik durum beklentisi

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi Ocak ayında 88.6 iken, Şubat ayında yüzde 0.7 azalarak 88 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin sayısının bir önceki aya göre azaldığını gösteriyor.

İşsizlikte azalma beklentisi azaldı

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 1.4 azalarak Şubat ayında 67.9 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.

Tasarruf etme ihtimalinde sert düşüş

Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 5.9 azaldı. Ocak ayında 22.4 olan endeks, Şubat ayında 21 değerine düştü. Bu azalış, tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimallerinin bir önceki aya göre azaldığını gösteriyor.

(Tablo-Grafik)