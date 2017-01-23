Tüketici güveni yeni yılın ilk ayında arttı

İstanbul, 23 Ocak () - Tüketici güveninde 2016'nın en düşük düzeyinin gerçekleştiği Aralık'taki dip düzeyden sonra, yeni yıla yükseliş ile başlamasına karşın, "kötümser" düzeyinde kalmaya devam etti.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, 2017 Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 5.6 artışla, Aralık ayındaki 63.4 değerinden 66.9'a yükseldi.

Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

Endeksi oluşturan alt endekslerden, "hanenin maddi durum beklentisi" endeksi bir önceki aya göre yüzde 2.9 artarak 87.9'a çıktı. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisinde iyileşme olduğunu gösteriyor.

"Genel ekonomik durum beklentisi" endeksi de Aralık ayındaki 86'dan, Ocak ayında yüzde 3 artarak 88.6'ya yükseldi. Bu artış da, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin sayısının bir önceki aya göre arttığını gösteriyor.

"İşsiz sayısı beklentisi endeksi" bir önceki aya göre yüzde 5.4 artarak, 68.9'a çıktı oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.

"Tasarruf etme ihtimali" endeksi de Ocak ayında yüzde 34 arttı ve 16.7 olan endeks, 22.4 değerine yükseldi. Bu artış, tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimallerinin bir önceki aya göre arttığını gösteriyor.