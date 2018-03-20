Tüketici güveni Mart ayında yüzde 1.3 azaldı

İstanbul, 20 Mart () – Tüketici güveni, Şubat ayındaki 72.3 düzeyinden, Mart’ta yüzde 1.3 düşüşle 71.3 puana geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

Hanenin maddi durumu

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 0.7 azalarak Mart ayında 90.6'ya geriledi. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.

Genel ekonomik durum

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi Şubat ayında 96.8 iken, Mart ayında yüzde 1.7 azalarak 95.1 değerine düştü. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin bir önceki aya göre azalmasından kaynaklandı.

İşsiz sayısı beklentisi

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 2.4 azalarak Mart ayında 73.5 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.

Tasarruf etme olasılığı

Tasarruf etme olasılığı endeksi Şubat ayında 25.7 iken, Mart ayında yüzde 1.2 artışla 26 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme olasılığı olduğunu düşünen tüketicilerin bir önceki aya göre artmasından kaynaklandı.

Aylık tüketici eğilim anketi ile tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimleri ölçülüyor. (Grafik)