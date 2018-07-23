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Tüketici Güven Endeksi Temmuz’da 73.1’e yükseldi

İstanbul, 23 Temmuz () - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Temmuz ayında yüzde 4.0 artışla, Haziran’daki...

Tüketici Güven Endeksi Temmuz’da 73.1’e yükseldi

İstanbul, 23 Temmuz () - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Temmuz ayında yüzde 4.0 artışla, Haziran’daki 70.3 düzeyinden Temmuz’da 73.1’e yükseldi.
Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.
TÜİK verilerine göre;
“Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 92.0’ye yükseldi. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha kötü olacağını bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.
“Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 92.1’den 96.3’e yükseldi
“Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha kötü olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin bir önceki aya göre azalmasından kaynaklandı.
“İşsiz sayısı beklentisi yüzde 1.9 artışla 76.9’a yükseldi. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında artış bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.
“Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 10.2 artışla 24.6’dan 27.1’e yükseldi.” (Grafik)

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