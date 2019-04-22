Tüketici güven endeksi Nisan’da yüzde 6.9 artışla 63.5'e çıktı

İstanbul, 22 Nisan () - Tüketici güven endeksi, Mart ayındaki 59.4 düzeyinden, Nisan ayında yüzde 6.9 artışla 63.5 puana yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.
İstanbul, 22 Nisan () - Tüketici güven endeksi, Mart ayındaki 59.4 düzeyinden, Nisan ayında yüzde 6.9 artışla 63.5 puana yükseldi.