İstanbul, 20 Nisan () - Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Nisan ayında Mart ayındaki 71.3 düzeyinden, Nisan ayında 71.9'a çıktı.
Tüketici güven endeksi Nisan'da 71.9 oldu
İstanbul, 20 Nisan () - Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Nisan ayında Mart ayındaki 71.3 düzeyinden, Nisan ayında...
20 Nisan 2018 Cuma 10:04
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