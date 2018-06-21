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Tüketici güven endeksi Haziran ayında 70.3 oldu

İstanbul, 21 Haziran () - Tüketici güveni, Haziran ayında, bir önceki aya göre yüzde 0.6 artışla 70.3 puana yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından...

Tüketici güven endeksi Haziran ayında 70.3 oldu

İstanbul, 21 Haziran () - Tüketici güveni, Haziran ayında, bir önceki aya göre yüzde 0.6 artışla 70.3 puana yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Haziran ayında Mayıs ayındaki 69.9 düzeyinden, 70.3'e yükseldi.
Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.
Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 89.1
Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 0.1 artarak Haziran ayında 89.1 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.
Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 92.1
Genel ekonomik durum beklentisi endeksi Mayıs ayında 90.8 iken, Haziran ayında yüzde 1.4 artarak 92.1 değerine yükseldi. Bu düşüş, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha kötü olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin bir önceki aya göre artmasından kaynaklandı.
İşsiz sayısı beklentisi endeksi 75.4
İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 3.4 artarak Haziran ayında 75.4 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.
Tasarruf etme ihtimali endeksi 24.6
Tasarruf etme ihtimali endeksi Mayıs  ayında 26.8 iken, Haziran ayında yüzde 8.2 azalarak 24.6 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali olduğunu düşünen tüketicilerin bir önceki aya göre artmasından kaynaklandı.
Aylık tüketici eğilim anketi ile tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimleri ölçülüyor. (Grafik)

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