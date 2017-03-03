İstanbul, 3 Mart () - Tüketici fiyatları Şubat ayında yüzde 0.81 ile yüzde 0.5 dolayında olan beklentileri aştı ve yıllık enflasyon yüzde 10.13'e yükselerek iki haneye çıktı.
Tüketici fiyatları Şubat'ta yüzde 0.81 arttı; yıllık enflasyon iki hanede
İstanbul, 3 Mart () - Tüketici fiyatları Şubat ayında yüzde 0.81 ile yüzde 0.5 dolayında olan beklentileri aştı ve yıllık enflasyon yüzde 10.13'e yükselerek iki haneye çıktı.
03 Mart 2017 Cuma 10:05
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