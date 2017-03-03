Tüketici fiyatları Şubat'ta yüzde 0.81 arttı; yıllık enflasyon iki hanede (2)

İstanbul, 3 Mart () - Tüketici fiyatları Şubat ayında yüzde 0.81 ile yüzde 0.5 dolayında olan beklentileri aştı ve yıllık enflasyon yüzde 10.13'e yükselerek iki haneye çıktı. Yurt içi üretici fiyat endeksi de Şubat ayında yüzde 1.26 arttı ve üretici fiyatlarında yıllık enflasyon da yüzde 15.36'yı buldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatlarındaki iki aylık artış yüzde 3.29'u bulurken, on iki aylık ortalamalara göre artış da yüzde 7.88 olarak gerçekleşti. Buna göre, aylık en yüksek artış yüzde 2.82 ile ulaştırma grubunda olurken, fiyatlar sağlıkta yüzde 2.17, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1.38, konutta yüzde 1.18 ve eğlence ve kültürde yüzde 0.89 arttı. Buna karşılık, mevsim sonu indirimli satışların etkisiyle, aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 3.35 ile giyim ve ayakkabı oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Şubat ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 0.67 ile ev eşyası oldu. Yıllık en yüksek fiyat artışı alkollü içecekler ve tütünde TÜİK verilerine göre, yıllık en fazla artış yüzde 21.72 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma yüzde 17.96, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 12.82, sağlık yüzde 12.53, eğitim yüzde 9.33 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu. TÜİK enflasyon sepetinde kapsanan 414 maddeden; 40 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 270 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 104 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.