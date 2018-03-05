Tüketici fiyatları Şubat'ta yüzde 0.73 arttı, yıllık enflasyon çift hanede (3)

(Değerlendirme raporuyla güncellendi)

İstanbul, 5 Mart, () – Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0.73 yükseldi ve yıllık enflasyon yüzde 10.26 ile çift hanede kaldı. Tüketici fiyatlarında on iki aylık ortalamalara göre artış yüzde 11.23'ü buldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), Şubat ayında yüzde 2.68 arttı ve yıllık üretici enflasyonu yüzde 13.71'e, on iki aylık ortalamalara göre üretici enflasyonu da yüzde 15.50 düzeyini buldu.

Tüketici fiyat endeksinde en yüksek aylık artış yüzde 2.57 artış ile sağlık grubunda görülürken, fiyatlar gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 2.24, eğlence ve kültürde yüzde 1.89, ev eşyasında yüzde 1.23 ve lokanta ve otellerde yüzde 0.95 yükseldi. Buna karşılık, indirimli satışların etkisiyle giyim ve ayakkabı fiyatları yüzde 4.09 düştü.

Tüketici Fiyat Endeksi'nde yıllık bazda en yüksek artış görülen ana harcama grupları ise, yüzde 13.19 ile ulaştırma, yüzde 11.77 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 11.53 ile lokanta ve oteller, yüzde 10.88 ile eğitim oldu.

Üretici fiyatları kapsamında, sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 1.82 artış, imalat sanayi sektöründe yüzde 1.49 artış, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 21.10 artış ve su sektöründe yüzde 0.42 artış olarak gerçekleşti.

Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 21.10 ile elektrik ve gaz ve yüzde 7.57 ile ham petrol ve doğalgaz ürünlerinde gerçekleşirken, kok ve rafine petrol ürünleri bir önceki aya göre yüzde 1.11 düştü.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2018 yılı Şubat ayında aylık en fazla artış enerjide, yıllık en fazla artış ise ara mallarında gerçekleşti.

Ahlatçı Yatırım Araştırma Uzmanı Özgecan Özdemir, Şubat ayı Türkiye Tüketici Fiyat Endeksi verisine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“2018 Şubat ayı enflasyon rakamında yaşanan yüzde 10.26’lık artışın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) politikaları üzerinde baskı unsuru oluşturacak nitelikte olduğu söylenebilir. Bu hafta gerçekleşecek olan TCMB Para Politikası Kurulu toplantısından herhangi bir faiz kararı beklenmiyor. Ancak bu ay itibariyle artış göstermeye devam eden tüketici fiyat endeksi görünümünün bir süre daha aynı şekilde gelişme kaydetmesi TCMB’nin ilerleyen toplantılarındaki seyri açısından önemli. Veri sonrası lirada yaşanan kırılganlığın dolarda 3.8250 düzeyine varan yükselişleri tetiklemesinin yanı sıra, euroda ise tekrardan 4.70 seviyesi ataklarını desteklediği görülmekte." (Grafik)