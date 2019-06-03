Tüketici fiyatları Mayıs’ta yüzde 0.95 arttı, yıllık enflasyon yüzde 18.71

Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Haziran () – Tüketici fiyatları Mayıs’ta bir önceki aya göre yüzde 0.95 yükseldi, yıllık enflasyon yüzde 18.71.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Mayıs ayı verilerine göre, TÜFE Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0.95, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4.99, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18.71 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19.91 arttı.