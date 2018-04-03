İstanbul, 3 Nisan () – Tüketici fiyatları Mart'ta yüzde 0.99 arttı, yıllık enflasyon yüzde 10.23 ile çift hanede geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi’nde (TÜFE) (2003=100) 2018 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0.99 oldu. TÜFE bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2.77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10.23 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11.14 arttı.

Aylık en yüksek artış yüzde 2.03 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Mart ayında endekste yer alan gruplardan, sağlıkta yüzde 1.90, giyim ve ayakkabıda yüzde 1.05, eğitimde yüzde 0.94 ve lokanta ve otellerde yüzde 0.83 artış gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış yüzde 15.41 ile ev eşyası grubunda gerçekleşti

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma yüzde 13.41, lokanta ve oteller yüzde 11.67, eğitim ve çeşitli mal ve hizmetler yüzde 10.87 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.

Mart 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden; 34 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 297 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 76 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.