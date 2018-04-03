Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ülkü Tamer son yolculuğuna uğurlandı
Ülkü Tamer son yolculuğuna uğurlandı
İYİ Parti'de kurultay coşkusu
Meral Akşener 1060 oy ile...
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155 gözaltı, 212 bin TL ceza
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155...
Eruh'ta üs bölgesine terör saldırısı, çok sayıda şehit ve yaralılar var
Eruh'ta hain saldırı, 6 ŞEHİT...

Tüketici fiyatları Mart'ta yüzde 0.99 arttı, yıllık enflasyon yüzde 10.23 ile çift hanede (3)

(Grafik eklendi) İstanbul, 3 Nisan () – Tüketici fiyatları Mart'ta yüzde 0.99 arttı, yıllık enflasyon yüzde 10.23 ile çift hanede geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi’nde...

Tüketici fiyatları Mart'ta yüzde 0.99 arttı, yıllık enflasyon yüzde 10.23 ile çift hanede (3)

(Grafik eklendi)

İstanbul, 3 Nisan () – Tüketici fiyatları Mart'ta yüzde 0.99 arttı, yıllık enflasyon yüzde 10.23 ile çift hanede geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi’nde (TÜFE) (2003=100) 2018 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0.99 oldu. TÜFE bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2.77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10.23 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11.14 arttı.

Aylık en yüksek artış yüzde 2.03 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Mart ayında endekste yer alan gruplardan, sağlıkta yüzde 1.90, giyim ve ayakkabıda yüzde 1.05, eğitimde yüzde 0.94 ve lokanta ve otellerde yüzde 0.83 artış gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış yüzde 15.41 ile ev eşyası grubunda gerçekleşti

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma yüzde 13.41, lokanta ve oteller yüzde 11.67, eğitim ve çeşitli mal ve hizmetler yüzde 10.87 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.

Mart 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden; 34 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 297 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 76 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Yi-ÜFE Mart’ta yıllık yüzde 14.28 arttı

TÜİK tarafından açıklanan Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE),  ise Mart’ta aylık yüzde 1.54 arttı

Yİ-ÜFE, 2018 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1.54, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5.29, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14.28 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15.35 artış gösterdi. (Grafik)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314