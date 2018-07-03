Tüketici fiyatları Haziran'da yüzde 2.61 arttı, yıllık enflasyon yüzde 15.39

İstanbul, 3 Temmuz () - Tüketici fiyatları Haziran'da aylık bazda yüzde 2.61 arttı, yıllık enflasyon yüzde 15.39 düzeyine yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, enflasyon yılın ilk yarısında yüzde 9.17'yi buldu ve on iki aylık ortalamalara göre artış yüzde 11.49 düzeyine çıktı.

Haziran'da aylık en yüksek artış yüzde 5.98 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda olurken, fiyat artışları haberleşmede yüzde 4.76, ulaştırmada yüzde 2.66, ev eşyasında yüzde 2.24 ve eğlence ve kültürde yüzde 2.16 düzeylerinde gerçekleşti. Fiyatında düşüş gerçekleşen tek grup yüzde 1.15 ile giyim ve ayakkabı oldu.