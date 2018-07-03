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Tüketici fiyatları Haziran'da yüzde 2.61 arttı, yıllık enflasyon yüzde 15.39 (2)

(Ayrıntılarla güncellendi) İstanbul, 3 Temmuz () - Tüketici fiyatları Haziran'da aylık bazda yüzde 2.61 arttı, yıllık enflasyon yüzde 15.39 düzeyine yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, enflasyon yılın ilk...

Tüketici fiyatları Haziran'da yüzde 2.61 arttı, yıllık enflasyon yüzde 15.39 (2)

(Ayrıntılarla güncellendi)
İstanbul, 3 Temmuz () - Tüketici fiyatları Haziran'da aylık bazda yüzde 2.61 arttı, yıllık enflasyon yüzde 15.39 düzeyine yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, enflasyon yılın ilk yarısında yüzde 9.17'yi buldu ve on iki aylık ortalamalara göre artış yüzde 11.49 düzeyine çıktı.
Haziran'da aylık en yüksek artış yüzde 5.98 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda olurken, fiyat artışları haberleşmede yüzde 4.76, ulaştırmada yüzde 2.66, ev eşyasında yüzde 2.24 ve eğlence ve kültürde yüzde 2.16 düzeylerinde gerçekleşti. Fiyatında düşüş gerçekleşen tek grup yüzde 1.15 ile giyim ve ayakkabı oldu.
TÜİK’ten yapılan açıklamada şu değerlendirme ve tespitlere yer verildi:
“Aylık en yüksek artış yüzde 5.98 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu
“Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Haziran ayında endekste yer alan gruplardan, haberleşmede yüzde 4.76, ulaştırmada yüzde 2.66, ev eşyasında yüzde 2.24 ve eğlence ve kültürde yüzde 2.16 artış gerçekleşti.
“Aylık düşüş gösteren tek grup yüzde 1.15 ile giyim ve ayakkabı oldu
“Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Haziran ayında endekste yer alan gruplardan sadece giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 1.15 düşüş gerçekleşti.
“Yıllık en fazla artış yüzde 24. 26 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti
“TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası yüzde 18.91, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 18.89, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 16.79 ve lokanta ve oteller yüzde 13.30 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.
“Haziran 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden; 58 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 289 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 60 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.”

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