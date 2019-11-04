Tüketici fiyatları Ekim'de yüzde 2.0 arttı, yıllık enflasyon yüzde 8.55 (2)

Tüketici fiyatları Ekim'de yüzde 2.0 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 8.55 düzeyine geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatlarında 10 aylık artış yüzde 10.59 ve on iki aylık ortalamalara göre artış da yüzde 16.81 olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre;

- Aylık en yüksek artış yüzde 11.70 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu. Endekste yer alan gruplardan, konutta yüzde 3.55, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1.65, haberleşmede yüzde 1.43 ve ulaştırmada yüzde 1.17 artış gerçekleşti.

- Aylık düşüş gösteren tek grup yüzde 0.59 ile eğlence ve kültür oldu.

- Yıllık en fazla artış yüzde 43.60 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre sağlık yüzde 14.24, eğitim yüzde 14.20, lokanta ve oteller yüzde 13.71 ve çeşitli mal ve hizmetler yüzde 13.43 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.

TÜİK verilerine göre, özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) aylık yüzde 1.58 arttı.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1.58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 9.66, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.64 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16.09 artış gerçekleşti.

Ekim 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 33 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 289 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 96 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

