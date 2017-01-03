Tüketici fiyatları Aralık'ta yüzde 1.64 arttı, 2016 enflasyonu yüzde 8.53 (2)

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İstanbul, 3 Ocak () - Türkiye'nin 2016 yıllık enflasyonu, yüzde 5.0 olan hedeften yüzde 59 sapma ile yüzde 8.53 olarak gerçekleşti. Aralık'ta tüketici fiyatları, yüzde 1.0 dolayındaki öngörüleri aşarak yüzde 1.64 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, 2016 yılında tüketici fiyatlarındaki artış on iki aylık ortalamalara göre de yüzde 7.78 olarak gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle Aralık ayında endekste yer alan gruplardan gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3.29, ulaştırmada yüzde 1.97, eğlence ve kültürde yüzde 1.42 ve ev eşyasında yüzde 1.28 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle 2016 yılı Aralık ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 0.14 ile haberleşme oldu.

Yıllık en fazla fiyat artışı yüzde 31.59 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma yüzde 12.36, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 11.08, sağlık yüzde 9.73, eğitim yüzde 9.47 ile fiyat artışlarının ortalama enflasyonu geçen kalemler oldu.

Aralık 2016’da endekste kapsanan 417 maddeden; 48 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 272 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 97 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti. Yurt içi üretici fiyatları TÜİK verilerine göre yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2016 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2.98 olarak gerçekleşti ve yıllık artış yüzde 9.94 ve on iki aylık ortalamalara göre artış da yüzde 4.30 oldu. Hedeflemeler başladığından bu yana hiç tutturulamadı Merkez Bankası'nın enflasyon hedeflemesine başladığı 2006 yılında bu yana enflasyon hedeflerinin hiç tutturulamadığı dikkat çekiyor. Merkez Bankası'nın açık hedeflemeye geçtiği 2006 yılında yüzde 5 hedef koymasına karşılık, gerçekleşme yüzde 94 sapma ile 9.7 oldu.

Enflasyon hedefindeki sapma 2007 yılında yüzde 110 oldu. Hedefteki sapmanın en yüksek olduğu yıl ise 2008 oldu. 2008 yılında hedef yüzde 4 olarak belirlenmesine karşılık, yıl sonunda enflasyon yüzde 152 sapma ile yüzde 10.1 olarak gerçekleşti.

Küresel finansal krizin etkili olduğu 2009-2010 yıllarında ise enflasyon hedeflerindeki sapmalar negatif oldu. Krizin etkilerinin görüldüğü 2009 yılında enflasyon hedefinde sapma yüzde -13.3, 2010 yılında ise yüzde -1.5 oldu. Enflasyon hedefindeki sapma oranları, 2011'den itibaren sırasıyla yüzde 8, yüzde 24 ve yüzde 48 oldu.

Yıllık enflasyon 2015 yılında yüzde 8.81 ile, Merkez Bankası'nın yüzde 5.0 olan hedefinden yüzde 76.2 gibi çok yüksek oranda saptı. Enflasyonda bu yılki sapma da yüzde 59'u buldu.