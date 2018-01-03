Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bank Asya hissedarlarına operasyon
Bank Asya hissedarlarına operasyon
Flash....!!!!! 2017 yılı enflasyonu yüzde 11.92
2017 yılı enflasyonu yüzde 11.92
Borsa Endeksi yıla rekorla başladı, dolar 3.80 liranın altında
Borsa Endeksi yıla rekorla başladı,...
Tüketici Hakem Heyetlerindeki yeni başvuru limiti yürürlüğe girdi
Tüketici Hakem Heyetleri başvuru limiti...

Tüketici fiyatları Aralık ayında yüzde 0.69 arttı; 2017 yılı enflasyonu yüzde 11.92 (2)

(Ayrıntılar eklendi) İstanbul, 3 Ocak () - Türkiye genelinde tüketici fiyatları Aralık ayında yüzde 0.69 arttı ve 2017 yılı enflasyonu, bir önceki yılın yüzde 8.53'lük enflasyonuna göre 3.39 puan artışla yüzde 11.92 düzeyine yükseldi.

Tüketici fiyatları Aralık ayında yüzde 0.69 arttı; 2017 yılı enflasyonu yüzde 11.92 (2)

Türkiye genelinde tüketici fiyatları Aralık ayında yüzde 0.69 arttı ve 2017 yılı enflasyonu, bir önceki yılın yüzde 8.53'lük enflasyonuna göre 3.39 puan artışla yüzde 11.92 düzeyine yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, on iki aylık ortalamalara göre yıllık enflasyon da 11.14 düzeyine yükseldi.

TÜİK verilerine göre, yurt içi üretici fiyatları da Aralık ayında yüzde 1.37 arttı ve yıllık üretici enflasyonu yüzde 15.47'yi buldu. Üretici fiyatlarında on iki aylık ortalamalara göre yıllık artış da yüzde 15.82'e çıktı.

Tüketici fiyat endeksinde en yüksek aylık artış yüzde 1.69 artış ile ulaştırma grubunda görülürken, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1.52, ev eşyasında yüzde 1.18, konutta yüzde 0.77 ve lokanta ve otellerde yüzde 0.47 artış görüldü. Buna karşılık giyim ve ayakkabı yüzde 2.39, haberleşme yüzde 0.17 ve alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0.01 düşüş gözlemlendi.

Tüketici Fiyat Endeksinde yıllık bazda en yüksek artış görülen ana harcama grupları ise, yüzde 13.79 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 12.77 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 12.74 ile ev eşyası ve yüzde 11.90 ile sağlık olarak gerçekleşti.
Üretici fiyatları kapsamında, sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 1.91 artış, imalat sanayi sektöründe yüzde 1.34 artış, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 1.67 artış ve su sektöründe yüzde 0.27 artış olarak gerçekleşti.

Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 15.32 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 3,29 ile ana metaller ve yüzde 2.72 ile motorlu kara taşıtları, treyler ve yarı treylerde gerçekleşti.

Buna karşılık cevherleri yüzde 1.58, giyim eşyası yüzde 0.33 ve kömür ve linyit yüzde 0.07 ile bir ay önceye göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre Eylül ayında aylık ve yıllık en fazla artış ara mallarında gerçekleşti. (Grafik)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,