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Tüketici fiyatları Ağustos'ta yüzde 0.86 arttı, yıllık enflasyon yüzde 15.01
Tüketici fiyatları Ağustos ayında yüzde 0.86 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 15.01 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatlarındaki sekiz aylık artış yüzde 7.35'i bulurken, 12 aylık ortalamalara göre...
EKONOMİ 03.09.2019, 08:03
Tüketici fiyatları Ağustos ayında yüzde 0.86 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 15.01 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatlarındaki sekiz aylık artış yüzde 7.35'i bulurken, 12 aylık ortalamalara göre yıllık artış da yüzde 19.62 olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatlarındaki sekiz aylık artış yüzde 7.35'i bulurken, 12 aylık ortalamalara göre yıllık artış da yüzde 19.62 olarak gerçekleşti.
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