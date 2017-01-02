“Tüketici enflasyonu yüzde 7'lerde ama ürünlerin çoğunun fiyatı azaldı”

Ankara, 2 Ocak () - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tüketici enflasyonunun yüzde 7’lerde seyrettiği bir ortamda çiftçinin ürettiği ürünlerin yarıdan fazlasının fiyatının son bir yılda azaldığına dikkat çekerek, “2016 yılında, üreticide seçilmiş 34 üründen 18’inin fiyatı bir yıl öncesine göre geriledi” dedi. Bayraktar, yaptığı açıklamada üretici market fiyatlarındaki yıllık ve Aralık ayı değişimi değerlendirdi. Buna göre, 2016 yılı Aralık ayı sonunda, 2015 yılı Aralık ayı sonuna göre üreticilerde ise 34 ürünün 16’sında fiyat artışı, 18’inde ise fiyat düşüşü, marketlerde 38 ürünün 24’ünde fiyatlarda artma, 14’ünde azalma görüldü. Hem market hem üreticide fiyatı en fazla artan ürünün patlıcan, en fazla düşen ürünün ise kuru soğan olduğunu belirtti. En fazla fiyat artışı yüzde 57.43 ile patlıcanda Market fiyatlarında, geçen yıla göre en fazla fiyat artışının yüzde 57.43 ile patlıcanda görüldüğünü belirten Bayraktar’ın verdiği bilgiye göre diğer ürünlerdeki fiyat artışları şöyle: Nohut yüzde 55.22; kabak yüzde 41.50; yeşil mercimek yüzde 30.79; salatalık yüzde 30.74; sivri biber yüzde 25.82; yumurta yüzde 24.79; kuru fasülye yüzde 21.55; tavuk eti yüzde 20.96; antep fıstığı yüzde 16.86; kırmızı mercimek yüzde 14.81; havuç yüzde 13.88; mısırözü yağı yüzde 12.73; ayçiçek yağı yüzde 11.16. Kuzu eti, süt, portakal, kuru üzüm, zeytinyağı, mandalina, patates, şeker ve karnabahar yıllık fiyat artışları, Kasım ayı itibarıyla yıllık yüzde 7 olan tüketici fiyatları enflasyonunun altında kaldı. Buna göre, enflasyonun üstünde fiyat artışı olan ürün sayısı marketlerde 15 ürün olurken, fiyatı enflasyondan az artan veya azalan ürün sayısı 23’ü buldu. Kuru soğan yüzde 39.23 Markette en fazla fiyat düşüşü yüzde 39.23 ile kuru soğanda meydana geldi. Diğer fiyatı düşen ürünler: Kuru incir yüzde 23.05; iç fındık yüzde 19; lahana yüzde 17.45; elma yüzde 16.52;domates yüzde 14.51; ıspanak yüzde 11.11; limon yüzde 10.79; pirinç yüzde 10.18. Fiyat değişiminin nedenleri Yıllık bazda üretici fiyatlarında en fazla fiyat artışının patlıcanda görüldüğünü, patlıcanın yanı sıra salatalık, nohut, kabak, yumurta ve sivri biberde de fiyat artışları yaşandığını vurgulayan Bayraktar, şu bilgileri verdi: “Bilindiği üzere 2015 yılı Aralık ayında, yaşanan uçak krizi sonrası Rusya, belirlediği Türk mallarına ambargo kararı açıklamış, bu kararın ardından üretici fiyatları hızla düşmüştü. Ambargo kapsamında olmayan patlıcan, biber gibi ürünlerin de fiyatı geriledi. Rusya’nın ambargo kararı sonrası fiyatların düşük seyrettiği 2015 Aralık ayına göre, 2016 Aralık kıyaslaması yapıldığı için patlıcan, salatalık, kabak, sivri biberde yıllık fiyat artışı baz etkisi nedeniyle fazla görünüyor. Nohutta ise sadece ülkemizde değil tüm dünyada fiyatlarda bir artış yaşanıyor. Olumsuz iklim şartlarından kaynaklı olarak dünya genelinde meydana gelen üretim düşüşü nohut fiyatlarında artışa yol açtı. Fiyatı düşen ürünlere baktığımızda, en fazla fiyat düşüşü kuru soğanda görüldü. Üretimde yaşanan artış ve Rusya ambargosu kuru soğan fiyatlarına dip yaptırdı.”