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TÜİK-Yurtdışı üretici fiyatları Haziran’da yıllık yüzde 22.23 arttı

İstanbul, 22 Temmuz () – Yurtdışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), Haziran’da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22.23 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre Türkiye’de üretimi yapılarak yurt dışına ihraç...

TÜİK-Yurtdışı üretici fiyatları Haziran’da yıllık yüzde 22.23 arttı

İstanbul, 22 Temmuz () – Yurtdışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), Haziran’da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22.23 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre Türkiye’de üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların fiyatlarındaki değişimin ölçüldüğü YD-ÜFE, Haziran’da aylık yüzde 3.24 düşerken, geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 9.43 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 38.97 yükseldi.
TÜİK verilerine göre sanayinin iki sektörünün geçen aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 4.08 ve imalat sanayi sektöründe de yüzde 3.22 düşüş oldu.
Haziran’da geçen aya göre en fazla düşüş;
- yüzde 12.22 ile kok ve rafine petrol ürünleri,
- yüzde 4.91 ile metal cevherleri,
- yüzde 4.52 ile kimyasallar ve kimyasal ürünlerde görüldü. Bunun yanında, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 3.26 ile geçen aya göre endeksin arttığı alt sektör oldu.
Ana sanayi grupları sınıflamasına göre de Haziran ayında en fazla aylık ve en fazla yıllık düşüş enerji mallarında oldu. (Tablo ve Grafik)

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