TÜİK-Yurtdışı üretici fiyatları Ağustos’ta yıllık yüzde 2.94 azaldı

Yurtdışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), Ağustos’ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.94 düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre Türkiye’de üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların fiyatlarındaki değişimin ölçüldüğü YD-ÜFE, Ağustos’ta aylık yüzde 1.41 düşerken, geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 5.38 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 31 yükseldi.

TÜİK verilerine göre sanayinin iki sektörünün geçen aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 0.10 ve imalat sanayi sektöründe de yüzde 1.44 düşüş oldu.

Ağustos’ta geçen aya göre en fazla düşüş;

- yüzde 8.56 ile kok ve rafine petrol ürünleri,

- yüzde 2.26 ile bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler,

- yüzde 2.10 ile ana metaller sektöründe görüldü. Bunun yanında, metal cevherleri, yüzde 1.25 ile geçen aya göre endeksin arttığı alt sektör oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre de Ağustos ayında en fazla aylık ve en fazla yıllık düşüş enerji mallarında oldu. (Tablo ve Grafik)