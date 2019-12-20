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TÜİK - Yurt dışı üretici fiyatları Kasım’da yıllık yüzde 5.59 yükseldi
Ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), Kasım’da geçen aya göre yüzde 0.45 düşerken, yıllık bazda yüzde 5.59...
EKONOMİ 20.12.2019, 10:05
Ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), Kasım’da geçen aya göre yüzde 0.45 düşerken, yıllık bazda yüzde 5.59 yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yurt dışı üretici fiyatları, geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 7.0 ve 12 aylık ortalamalara göre de yüzde 15.99 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yurt dışı üretici fiyatları, geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 7.0 ve 12 aylık ortalamalara göre de yüzde 15.99 arttı.
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