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TÜİK - Yıllık enflasyon Eylül'de yüzde 9.26 ile tek haneye indi
Tüketici fiyatları Eylül'de yüzde 0.99 arttı; yıllık enflasyon yüzde 9.26 ile tek haneye geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları dokuz ayda yüzde 8.42 yükseldi ve 12 aylık ortalamalara göre...
EKONOMİ 03.10.2019, 10:03
Tüketici fiyatları Eylül'de yüzde 0.99 arttı; yıllık enflasyon yüzde 9.26 ile tek haneye geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları dokuz ayda yüzde 8.42 yükseldi ve 12 aylık ortalamalara göre artış yüzde 18.27 olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları dokuz ayda yüzde 8.42 yükseldi ve 12 aylık ortalamalara göre artış yüzde 18.27 olarak gerçekleşti.
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