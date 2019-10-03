TÜİK - Yıllık enflasyon Eylül'de yüzde 9.26 ile tek haneye indi

Tüketici fiyatları Eylül'de yüzde 0.99 arttı; yıllık enflasyon yüzde 9.26 ile tek haneye geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları dokuz ayda yüzde 8.42 yükseldi ve 12 aylık ortalamalara göre artış yüzde 18.27 olarak gerçekleşti.