TÜİK-Türkiye genelinde müze sayısı 13 artışla 451'e yükseldi

Türkiye genelinde müze sayısı 2018 yılında 13 adet artarak 451'e ulaştı. Bunların 200 tanesi Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, 251 tanesi ise özel müze kategorisinde yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzelerdeki eser sayısı, 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 1.0 artarak 3 milyon 337 bin 766'ya çıktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve ören yeri ziyaretçileri, 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 37.3 artarak 28 milyon 169 bin 615 kişiye yükseldi.

TÜİK verilerine göre;

- Türkiye'de 2018 yılında Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 44.5 arttı.

- Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerini ziyaret edenler 2018 yılında 18 milyon 512 bin 407 ziyaretçi ve toplam ziyaretçiler içindeki payı yüzde 65.7 oldu.

- Ücret ödenmeyen müze ve ören yerlerini 2018 yılında ziyaret edenler 9 milyon 657 bin 208 kişi ile toplam ziyaretçiler içindeki payı yüzde 34.3 oldu.

Bu dönemde, özel müzelerde mevcut eser sayısı, yüzde 2.5 artarak 396 bin 457'ye, özel müze ziyaretçi sayısı, yüzde 22.9 artarak 12 milyon 478 bin 229 kişiye çıktı.

Müzelerin sorumluluğundaki taşınmaz kültür varlıklarının sayısı yüzde 2.3 artarak 108 bin 810'a yükseldi. Müzelerin sorumluluğu altında yer alan taşınmaz kültür varlıklarının en çok olduğu il;

- 31 bin 599 ile İstanbul olurken,

- 7 bin 72 taşınmaz kültür varlığı ile İzmir,

- 4 bin 410 taşınmaz kültür varlığı ile Muğla,

- 4 bin 349 taşınmaz kültür varlığı ile Bursa oldu.

Milli parkların sayısı 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 4.8 ve tabiat parkı sayısı yüzde 9 arttı. Aynı dönemde milli parkların alanları yüzde 2.5 ve tabiat parkı alanı yüzde 3.9 arttı. Tabiat parkı sayısı 243'e yükselirken, tabiat parkı alanı ise 106 bin 453 hektara yükseldi.

Tabiat anıtı sayısı 2018 yılında 2017 yılına göre 1.0 artarken, alanı yüzde 3.9 arttı. Tabiat koruma alanlarının sayısı ve alanı 2018 yılında 2017 yılına göre değişmedi. (Grafik)