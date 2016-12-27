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TÜİK: Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 2.7 daraldı

İstanbul, 27 Aralık () - Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) zincirlenmiş hacim endeksi üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 2.7 daraldı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine...

TÜİK: Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 2.7 daraldı

İstanbul, 27 Aralık () - Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) zincirlenmiş hacim endeksi üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 2.7 daraldı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi ise yüzde 0.2 küçüldü.
TÜİK 12 Aralık'ta yeni hesaplama yöntemine ve baz yılına göre GSYH büyüme rakamlarını açıklamış, GSYH'nin üçüncü çeyrekte geçen yıla kıyasla yüzde 1.8 daraldığını belirtmişti.
TÜİK, bugün yayınladığı GSYH ve mevsim takvim etkilerinden arındırılmış GSYH hesaplarına ilişkin kamuoyu duyurusunda, 12 Aralık'ta Avrupa Hesaplar Sistemi'ne (ESA-2010) uyumlu GSYH üçüncü çeyrek haber bülteni ile mevsimsellikten arındırılmayan serilerin yayınlandığını, 27 Aralık itibariyle mevsim ve takvim
etkisinden arındırılmış serilerin açıklandığını belirtti.  

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