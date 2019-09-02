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TÜİK - Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 1.5 daraldı

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ikinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2019 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1.5 azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine...

EKONOMİ 02.09.2019, 08:02
TÜİK - Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 1.5 daraldı
Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ikinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2019 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1.5 azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, üretim yöntemiyle GSYH tahmini, 2019 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla yüzde 15 artarak 1 trilyon 24 milyar 226 milyon liraya yükseldi.
 

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