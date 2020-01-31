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TÜİK - Turizm gelirleri 2019'da yüzde 17 artışla 34.5 milyar dolar

EKONOMİ 31.01.2020, 11:06
TÜİK - Turizm gelirleri 2019'da yüzde 17 artışla 34.5 milyar dolar
Turizm gelirleri 2109 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 17 artarak 34 milyar 520 milyon 332 bin dolara, Ekim, Kasım ve Aralık aylarından oluşan dördüncü çeyrekte de yıllık bazda yüzde 20.6 artarak 7 milyar 885 milyon dolara yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı “Dördüncü çeyrek turizm istatistikleri” verilerine göre, dördüncü çeyrekte;
-Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 83.3'ü yabancı ziyaretçilerden, yüzde 16.7'si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.
- Yapılan harcamaların 5 milyar 804 milyon 853 bin dolarını kişisel harcamalar, 2 milyar 80 milyon 715 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.
-Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6.9 artarak 1 milyar 23 milyon 457 bin dolar oldu.    
--Turizm giderinin 908 milyon 897 bin dolarını kişisel, 114 milyon 560 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.
-Yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 20.8 artarak 2 milyon 238 bin 810 kişi oldu. Kişi başı ortalama 457 dolar harcama yapıldı.
-Yapılan harcamaların geçen yılın aynı çeyreğine göre değişim oranları incelendiğinde en çok artış paket tur ve tur hizmetleri harcamalarında oldu.
-Geceleme yapan yabancıların ortalama gecelik harcaması 73 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması ise 35 dolar oldu.
-Çıkış yapan ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12.3 artarak 10 milyon 841 bin 340 kişi oldu. Bunların yüzde 85.9'unu 9 milyon 315 bin 240 kişi ile yabancılar, yüzde 14.1'ini ise 1 milyon 526 bin 100 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.
-Yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 20.8 artarak 2 milyon 238 bin 810 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 457 dolar olarak gerçekleşti.
Dördüncü çeyrekte yabancı ziyaretçiler Türkiye’yi,
- yüzde 72.4 ile "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler"
- yüzde 13.6 ile "akraba ve arkadaş ziyareti",
 - yüzde 4.6 ile "alışveriş" amacıyla ziyaret etti.
-Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise Türkiye’ye yüzde 65.6 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" için geldi.
Turizm istatistikleri yıllık olarak değerlendirildiğinde,
-En çok artış paket tur ve sağlık harcamalarında oldu.
-Turizm geliri yüzde 17.0 artarak 34 milyar 520 milyon 332 bin dolar oldu. Gelirin 25 milyar 355 milyon 577 bin dolar'ını kişisel harcamalar, 9 milyar 164 milyon 755 bin dolar'ını ise paket tur harcamaları oluşturdu.
-Geceleme yapanların ortalama gecelik harcaması 68 dolar, yabancıların ortalama gecelik harcaması 73 dolar, yurtdışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması 50 dolar oldu.
-Çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 13.7 artarak 51 milyon 860 bin 42 kişi oldu. Bunların yüzde 86.2'sini 44 milyon 712 bin 970 kişi ile yabancılar, yüzde 13.8'ini ise 7 milyon 147 bin 72 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.
 - Yabancı ziyaretçiler Türkiye’yi yüzde 73.6 ile "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacıyla ziyaret ederken yurt dışı ikametli vatandaşlar Türkiye’yi yüzde 61.7 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.
-Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6.9 artarak 1 milyar 23 milyon 457 bin dolar oldu. Bunun 908 milyon 897 bin dolar'ını kişisel, 114 milyon 560 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.
-Turizm gideri, geçen yıla göre yüzde 10.1 azalarak 4 milyar 403 milyon 670 bin dolar oldu. Bunun 3 milyar 668 milyon 879 bin dolar'ını kişisel, 734 milyon 791 bin dolar'ını ise paket tur harcamaları oluşturdu.
-Yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yıla göre yüzde 15.1 artarak 9 milyon 650 bin 512 kişi oldu. Kişi başı ortalama harcama 456 dolar oldu. (Grafik - Tablo)

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