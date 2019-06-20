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TÜİK - Tüketici güven endeksi Haziran’da 57.6'ya yükseldi (2)

(Ayrıntılarla güncellendi) İstanbul, 20 Haziran () - Tüketici güven endeksi, Mayıs ayındaki 55.3 düzeyinden, Haziran’da yüzde 4.3 artışla 57.6 puana yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği...

TÜİK - Tüketici güven endeksi Haziran’da 57.6'ya yükseldi (2)

(Ayrıntılarla güncellendi)
İstanbul, 20 Haziran () - Tüketici güven endeksi, Mayıs ayındaki 55.3 düzeyinden, Haziran’da yüzde 4.3 artışla 57.6 puana yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.
TÜİK verilerine göre;
- Hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 5.9 artışla, Mayıs ayındaki 73.9 düzeyinden Haziran’da 78.3 düzeyine yükseldi.
- Genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 5.4 artışla Mayıs ayındaki 70.1 düzeyinden Haziran’da 73.9 düzeyine yükseldi.
- İşsiz sayısı beklentisi Haziran ayında bir değişiklik göstermeyerek 56.3 düzeyinde kaldı.
- Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 6.1 artışla Mayıs ayındaki 20.8 düzeyinden Haziran’da 22 düzeyine yükseldi.  (Grafik ve Tablo)
 

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