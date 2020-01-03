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TÜİK - Tüketici fiyatları Aralık'ta yüzde 0.74 arttı, 2019 yıllık enflasyonu yüzde 11.84
Tüketici fiyatları Aralık ayında yüzde 0.74 arttı ve 2019 yıllık enflasyon yüzde 11.84 ile çift hanede gerçekleşti. Tüketici fiyatları, 2018 yılı Aralık ayında aylık bazda yüzde 0.40 düşmüş ve yıllık enflasyon yüzde 20.30 olarak...
EKONOMİ 03.01.2020, 10:03
Tüketici fiyatları Aralık ayında yüzde 0.74 arttı ve 2019 yıllık enflasyon yüzde 11.84 ile çift hanede gerçekleşti. Tüketici fiyatları, 2018 yılı Aralık ayında aylık bazda yüzde 0.40 düşmüş ve yıllık enflasyon yüzde 20.30 olarak gerçekleşmişti.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları Aralık ayında on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15.18 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları Aralık ayında on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15.18 arttı.
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