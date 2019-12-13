Flaş HaberYeni partinin kuruluş başvurusu yapıldı
Son Dakika
TÜİK - Toplanan inek sütü miktarı Ekim’de yüzde 2.7 azaldı
Ticari süt işletmelerinin toplanan inek sütü miktarı, Ekim ayında yıllık yüzde 2.7 düşüşle 753 bin 569 tona geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verilerine göre Ekim ayında yıllık bazda; -...
EKONOMİ 13.12.2019, 10:15
Ticari süt işletmelerinin toplanan inek sütü miktarı, Ekim ayında yıllık yüzde 2.7 düşüşle 753 bin 569 tona geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verilerine göre Ekim ayında yıllık bazda;
- Ticari süt işletmeleri tarafından üretilen içme sütü miktarı yüzde 6.0 düşüşle 127 bin 869 tona geriledi.
- İnek peyniri üretimi yüzde 4.7 artışla 57 bin 826 tona yükseldi. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri de yüzde 67.2 artışla 474 tona ulaştı.
- Yoğurt üretimi yüzde 2.0 artışla 92 bin 305 tona, ayran üretimi de yüzde 7.6 artışla 67 bin 98 tona yükseldi.
Ekim ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3.5, protein oranı da ortalama yüzde 3.2 oldu.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1.8 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Ekim ayında yıllık bazda ise yüzde 2.6 azaldı. (Grafik)
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verilerine göre Ekim ayında yıllık bazda;
- Ticari süt işletmeleri tarafından üretilen içme sütü miktarı yüzde 6.0 düşüşle 127 bin 869 tona geriledi.
- İnek peyniri üretimi yüzde 4.7 artışla 57 bin 826 tona yükseldi. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri de yüzde 67.2 artışla 474 tona ulaştı.
- Yoğurt üretimi yüzde 2.0 artışla 92 bin 305 tona, ayran üretimi de yüzde 7.6 artışla 67 bin 98 tona yükseldi.
Ekim ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3.5, protein oranı da ortalama yüzde 3.2 oldu.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1.8 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Ekim ayında yıllık bazda ise yüzde 2.6 azaldı. (Grafik)
12°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 13 Aralık 2019
|İmsak
|06:42
|Güneş
|08:14
|Öğle
|13:03
|İkindi
|15:22
|Akşam
|17:43
|Yatsı
|19:10
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|14
|30
|2. Beşiktaş
|14
|27
|3. Trabzonspor
|14
|26
|4. Başakşehir
|14
|26
|5. Fenerbahçe
|14
|25
|6. Galatasaray
|14
|23
|7. Alanyaspor
|14
|22
|8. Göztepe
|14
|20
|9. Malatyaspor
|14
|20
|10. Denizlispor
|14
|18
|11. Çaykur Rizespor
|14
|17
|12. Gaziantep FK
|14
|17
|13. Gençlerbirliği
|14
|14
|14. Konyaspor
|14
|14
|15. Kasımpaşa
|14
|12
|16. Antalyaspor
|14
|12
|17. Kayserispor
|14
|10
|18. Ankaragücü
|14
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|14
|30
|2. Akhisar Bld.Spor
|14
|25
|3. Erzurum BB
|14
|24
|4. Bursaspor
|14
|23
|5. Ümraniye
|14
|22
|6. Keçiörengücü
|14
|22
|7. Menemen Belediyespor
|14
|22
|8. Fatih Karagümrük
|14
|20
|9. Balıkesirspor
|14
|19
|10. Giresunspor
|14
|19
|11. Adana Demirspor
|14
|18
|12. Altay
|14
|17
|13. İstanbulspor
|14
|15
|14. Altınordu
|14
|13
|15. Osmanlıspor
|14
|11
|16. Boluspor
|14
|11
|17. Adanaspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|14
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|46
|2. Leicester City
|16
|38
|3. Man City
|16
|32
|4. Chelsea
|16
|29
|5. M. United
|16
|24
|6. Wolverhampton
|16
|24
|7. Tottenham
|16
|23
|8. Sheffield United
|16
|22
|9. Arsenal
|16
|22
|10. Crystal Palace
|16
|22
|11. Newcastle
|16
|22
|12. Brighton
|16
|19
|13. Burnley
|16
|18
|14. Everton
|16
|17
|15. Bournemouth
|16
|16
|16. West Ham
|16
|16
|17. Aston Villa
|16
|15
|18. Southampton
|16
|15
|19. Norwich City
|16
|11
|20. Watford
|16
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|15
|34
|2. Real Madrid
|15
|34
|3. Sevilla
|16
|31
|4. Real Sociedad
|16
|27
|5. Getafe
|16
|27
|6. Athletic Bilbao
|16
|26
|7. Atletico Madrid
|16
|26
|8. Valencia
|16
|26
|9. Granada
|16
|24
|10. Osasuna
|16
|23
|11. Real Betis
|16
|22
|12. Levante
|16
|20
|13. Villarreal
|16
|19
|14. Real Valladolid
|16
|19
|15. Deportivo Alaves
|16
|18
|16. Eibar
|16
|15
|17. Mallorca
|16
|14
|18. Celta de Vigo
|16
|13
|19. Leganés
|16
|9
|20. Espanyol
|16
|9